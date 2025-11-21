George Russell es el más rápido en los últimos ensayos para el Gran Premio de Las Vegas

Russell busca imponerse en Las Vegas. ( FUENTE EXTERNA. )

El británico George Russell fijó este viernes el mejor tiempo de los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos), celebrados bajo unas condiciones húmedas y resbaladizas.

El piloto de Mercedes se guardó para el final su mejor vuelta, de 1 minuto y 34.054 segundos, superando al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por 0.227s.

La lluvia apareció en los últimos minutos del entrenamiento en la desértica capital del juego y amenazaba con afectar a la sesión de clasificación posterior.

Lando Norris y Oscar Piastri, líderes de la clasificación del Mundial y compañeros de McLaren, parecieron optar por la prudencia y terminaron con los peores tiempos en el circuito urbano instalado en la célebre avenida de los casinos.

El británico Norris, jefe del Mundial, marcó el último crono a 3.058 de Russell y el australiano Piastri el penúltimo a 2.969.

Tras estos terceros y últimos ensayos, McLaren disponía de dos horas y media para prepararse para la sesión de clasificación, que arrancaba a las 6 de la tarde hora dominicana.

Recta final

Norris, que tiene 24 puntos de ventaja sobre Piastri y 49 sobre Verstappen, busca consolidar su liderazgo en este antepenúltimo Gran Premio de la temporada.

El británico, de 26 años, aterrizó en Nevada con el impulso de dos victorias consecutivas que lo enfilaron hacia el primer título de su carrera.

Por la delegación latinoamericana, el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimosexto tiempo a 2.251 de Russell y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) el decimotercero a 1.684.