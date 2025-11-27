Club Dominicano de Corredores define sus campeones este domingo

Los campeones nacionales de automovilismo serán definidos este domingo en el Autódromo Las Américas ( FUENTE EXTERNA )

El Autódromo Internacional Las Américas se prepara para vibrar como nunca este domingo 30 de noviembre, cuando se baje el telón de la temporada 2025 de autos y motos con la definición de los campeonatos nacionales de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y la Federación Dominicana de Motociclismo (FDM)

Los pilotos agrupados en el Club Dominicano de Corredores de Circuito (CDCC) y el Track Club RD estarán desde el viernes afinando sus máquinas para ofrecer un espectáculo a la altura de la casa de la velocidad de la República Dominicana.

En la categoría Racing Sedan (RS), el cierre será digno de una final de película: Jonathan Basden y Giusseppe Rivas llegan separados por apenas 12 puntos tras una temporada electrizante. Ambos vienen de ganar una carrera cada uno en el pasado evento y este fin de semana será su batalla definitiva.

A ellos se suman Tomás Urbaez y la dupla Emmanuel Torres / Piero Perrone, quienes también han tenido actuaciones sólidas durante el año.

En Street Touring, el campeón defensor Cristhian Bonnet mantiene firmes sus objetivos, pero no puede descuidarse ya que cualquier error podría abrirle la puerta a la dupla de Tonino Aybar y Juaki Leroux, quienes acechan con opciones reales de romper la fiesta.

Bonnet llega a la pista con 105 puntos y la pareja del Auto No.5 con 82.

Para la Stock Dominican Series (SDS) división Pro, José Lora entra por el carril interno frente a Yorky Mateo, prometiendo un cierre vibrante en las dos carreras restantes.

En la división Amateur, el público tendrá el ojo puesto en el duelo cerrado entre Aris Custodio y Fernando Mojica, separados por apenas cuatro puntos rumbo a la última fecha.

En Turismo Nacional, la dupla Piero Perrone / Emmanuel Torres llega con una cómoda ventaja de 37 puntos sobre Carlos Sansoucy / Michael McKoy, por lo que solo necesitan una presentación sólida para amarrar la corona.

La categoría Index TC30 presenta un escenario de máxima tensión: Néstor Hidalgo, José Paiewonsky, Eddy Lorenzo y Freddy Reyes están enfocados en la lucha por el liderato, y solo uno podrá reclamar el título.

En TC32, ocho pilotos llegan con opciones reales, lo que garantiza dos heats de pura intensidad.

El cierre del motociclismo

La actividad programada para este domingo marcará el cierre de la temporada de motociclismo de alta cilindrada, donde categorías como Super Sport, ProBike, Amateur y Street Bike llegan sin favoritos claros. La emoción igualmente continuará con las divisiones de baja cilindrada, siempre protagonistas del espectáculo.

Este evento está avalado por la FDA y la FDM. Las puertas del autódromo abrirán a las 10:00 de la mañana, el sábado con las clasificaciones y el domingo con las carreras; boletas disponibles en la entrada: RD$500.00 – Gradas y RD$1,500.00 – Área de paddocks