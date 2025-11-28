Piastri gana la pole para la esprint en Catar y mantiene viva la lucha por el título de F1

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, compite en la clasificación Sprint en el Circuito Internacional de Lusail, a las afueras de Doha, Catar, el 28 de noviembre de 2025. El Gran Premio de Fórmula 1 de Catar se celebrará el 30 de noviembre de 2025. ( EFE/EPA/ALI HAIDER )

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, un resultado que mantiene con vida la lucha por el título de la Fórmula 1 en la penúltima prueba de la temporada.

Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene una primera oportunidad de hacerse con la corona al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.

"Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda", afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. "El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo".

El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, se clasificó en la sexta posición este viernes en el Circuito de Lusail, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Piastri y Verstappen llegan al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primer título en la Gran Carpa.

Los tres son los únicos con opciones de ganar el campeonato.

¿Conformarse con la tercera plaza?

El británico puede proclamarse campeón en Catar si los resultados le son favorables. En el circuito catarí hay un máximo de 33 puntos en juego: ocho para el ganador de la esprint del sábado (14H00 GMT), la última minicarrera de 2025, y 25 para el Gran Premio del domingo.

"Estoy aquí para intentar ganar, así que veremos qué podemos hacer. Es muy difícil adelantar aquí, así que probablemente tendré que conformarme con la tercera posición", afirmó el líder.

Verstappen, quien por primera vez en la temporada se ubicó detrás de su coequipero, tiene trabajo por delante para mantener intactas sus opciones de conseguir su quinto título consecutivo.

Adelante de Mad Max, en la cuarta posición, largará el Aston Martin del español Fernando Alonso para la minicarrera de 19 vueltas o una hora de duración en Lusail, ubicada en el caluroso desierto del norte de Catar.

El tetracampeón neerlandés, de 28 años, volvió a sufrir complicaciones para lidiar con su Red Bull.

"Este coche rebota como un idiota", se quejó entre palabrotas.

"Con este balance (del auto), al menos en la carrera esprint, no será muy divertido. Supongo que se tratará más bien de intentar sobrevivir y luego hacer algunos cambios de cara a la clasificación (del Gran Premio)", agregó.

La decepción de Hamilton

Pero sus dificultades no estuvieron ni cerca de las sufridas por su otrora gran rival, Lewis Hamilton, quien firmó un decepcionante decimoctavo puesto al volante de su Ferrari. El siete veces campeón, que ganó en Catar en 2021, sumó otro traspié en una temporada que él mismo ha calificado de "pesadilla". "El coche no podía ir más rápido", reconoció el británico. El brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, partirá en la decimotercera posición, mientras que el otro latinoamericano de la parrilla, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, lo hará desde la última plaza. "Es lo que hay es y es lo que tenemos", admitió Colapinto, frustrado por el poco agarre de su monoplaza. Además de la esprint, el sábado se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio a partir de las 18H00 GMT.