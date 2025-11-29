Los escenarios en los que Norris sería campeón del mundo de F1 en Qatar

Lando Norris llega al emirato con gran parte del destino en sus manos para coronarse antes de la última carrera. ( EFE )

El británico Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, tendrá el domingo la primera ocasión de coronarse campeón de la categoría por primera vez, frente a sus dos rivales, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Tras la carrera esprint disputada este sábado, Norris suma 396 puntos en la clasificación del campeonato, por los 374 de su compañero australiano en McLaren Piastri, ganador de la carrera corta en el circuito de Lusail, y los 371 de Verstappen, que busca una quinta corona consecutiva,

Norris campeón si...

Teniendo en cuenta la distribución de puntos en un Gran Premio (25 para el ganador y después 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los nueve siguientes), Norris será campeón del mundo el domingo si...

- Gana el GP de Qatar, independientemente del resultado de sus rivales

- Es segundo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los tres primeros

- Es tercero por delante de Verstappen y Piastri termina quinto o más atrás.

- Es cuarto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho sexto.

- Es quinto por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los seis primeros.

- Es sexto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho octavo.

- Es séptimo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los ocho mejores.

- Es octavo por delante de Verstappen y Piastri queda fuera del Top 10.

Si Norris acaba más allá de la octava plaza, no será campeón el domingo y todo se decidirá en la última carrera, el próximo fin de semana en Abu Dabi.

Piatri, que apura sus opciones de ser campeón del mundo de Fórmula 1, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Qatar, con sus dos rivales por el título, Lando Norris y Max Verstappen, tercero y cuarto.

Tras este resultado, Norris sigue siendo el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren Piastri y 25 sobre el neerlandés de Red Bull, cuando quedan dos carreras y 50 puntos por repartir en lo que queda de campeonato.

El australiano, que no había vuelto a subir a lo más alto de un podio desde el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.