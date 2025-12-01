Jonathan Basden se corona campeón en el automovilismo

Jonathan Basden celebra su campeonato al lado de su equipo, junto a ellos Giuseppe Rivas y Christian "El Huracán" Bonnet, en la foto Peter Baez secretario de la Federación Dominicana de Automovilismo y Byron Castro. ( FUENTE EXTERNA )

Jonathan Basden revalidó su título de campeón en la máxima categoría del automovilismo nacional tras adjudicarse una de las dos carreras de la Racing Sedan (RS) y finalizar segundo en la restante, cerrando con broche de oro los Campeonatos Nacionales de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA).

El piloto al mando del auto #133, celebró junto a su equipo el final de una temporada brillante.

Giuseppe Rivas se llevó la carrera de cierre del campeonato y compartió podio con Basden al ocupar el segundo lugar en la primera del día. El tercer escalón fue completado por Christian Bonnet y Eric Checo, respectivamente.

En la SDS PRO, José Lora obtuvo su sexto título como piloto profesional al conquistar la división luego de ganar la primera carrera y finalizar segundo en la siguiente. Los honores fueron divididos con Kenny Guilbe, quien replicó el mismo desempeño. Yorkys Mateo también tuvo una actuación destacada en la categoría.

La división Amateur fue dominada por Claudimil Nivar y Fernando Mojica, quienes se impusieron en ambas carreras. En la primera, el podio lo completaron Elian Mateo y Bryan Herrera, mientras que en la segunda subieron Aris Custodio y Pedro Torres.

En la Street Touring (ST), Christian Bonnet selló su sexto título nacional con una actuación imponente, ganando las dos carreras del fin de semana. En ambas logró imponerse sobre Juanki Leroux y Tonino Aybar, mientras que Miguel Susaña y Giancarlos Díaz se alternaron en el tercer lugar.

Por su parte, Piero Perrone cerró la temporada de manera magistral en la Turismo Nacional, ganando las dos carreras y asegurando el campeonato por segundo año consecutivo. Carlos Sansoucy, Marcos Pichardo y Halim Gantus se repartieron los lugares restantes en el podio.

La Index TC 30 tiene nuevo campeón: José "Che" Paiewonsky, quien a bordo de su Mazda RX-7 sumó un valioso segundo lugar detrás de Franco Benoit y por delante de Claudimir Nivar.

En la segunda carrera, Juan Paulino se llevó la victoria seguido por Néstor Hidalgo y nuevamente Nivar. En la TC 32, Pililo ganó las dos carreras, JC Restituyo alcanzó dos segundos lugares y el tercer puesto fue compartido entre Carlos Guzmán y Jesús Vásquez.

Abreu está complacido

La FDA y su presidente Adriano Abreu Sued expresaron su satisfacción por la exitosa culminación de la temporada 2025 y adelantaron que para el próximo año se proyectan grandes eventos, respaldados por importantes marcas, con el objetivo de seguir elevando el nivel del automovilismo nacional y brindar espectáculos de primera categoría a la creciente fanaticada.