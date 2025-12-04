¿ Verstappen, Norris, ó Piastri ?: los distintos escenarios sobre quién ganará la Fórmula Uno

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, levanta el trofeo en el podio después de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 9 de noviembre de 2025. ( NELSON ALMEIDA / AFP )

¿Quién entre el británico Lando Norris (McLaren), el vigente campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el australiano Oscar Piastri (McLaren) se coronará campeón del mundo de Formula 1? Varios escenarios son posoibles para la consecución del título el domingo en Abu Dabi, última prueba de la temporada.

Matemáticamente, Norris es el principal favorito ya que cuenta con 12 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, Verstappen, 16 respecto a su compañero de equipo Piastri.

Variedad de opciones

En el caso de igualdad de puntos después de la carrera, si ninguno de los tres conquistase el Gran Premio, Norris sería el campeón merced a sus ocho segundos puestos.

Los tres pilotos comparten por el momento el mismo número de victorias (siete cada uno), pero Verstappen subió en seis ocasiones al segundo cajón del podio, y Piastri cuatro.

En ese duelo a tres, son muchas las combinaciones posibles. Estas son las más plausibles, en función del baremo de puntos (25 para el ganador, y después 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los nueve siguientes):

Lando Norris es campeón si... Si termina en tercera posición, independientemente del resultado de Verstappen y Piastri.

Si termina en el peor de los casos en sexta posición y ni Verstappen ni Piastri ganan.

Si termina en el peor de los casos en octava posición, Verstappen no pasa del tercer puesto y Piastri no gana.

Si termina 9º, Verstappen se queda fuera del podio y Piastri no gana.

Si termina 10º, Verstappen se queda fuera del podio y Piastri no pasa del tercer puesto.

Si no suma puntos, Verstappen se queda fuera del podio y Piastri no pasa del tercer puesto.

Max Verstappen es campeón si... Si gana, y Norris no pasa del 4º puesto, sea cual sea el resultado de Piastri.

Si termina 2º, Norris no pasa del 8º puesto y Piastri no gana.

Si termina 3º, Norris no pasa del 9º puesto y Piastri no gana.

Oscar Piastri es campeón si... Si gana, y Norris no pasa del sexto puesto, sea cual sea el resultado de Verstappen.

Si termina 2º, Norris no pasa del 10º puesto y Verstappen no pasa del cuarto puesto.