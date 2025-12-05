Norris vuelve a superar a Verstappen en los segundos libres de Abu Dabi

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, posa con los miembros del equipo para la foto de grupo de fin de temporada antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 4 de diciembre de 2025. El Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi de 2025 se celebrará en el circuito de Yas Marina el 7 de diciembre. ( EFE/EPA/ALI HAIDER )

El británico Lando Norris, uno de los tres aspirantes al título mundial de Fórmula 1, logró este viernes el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera del año.

El piloto de McLaren, que ya había sido el más rápido en la primera sesión, volvió a superar a su principal rival por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo.

Más de tres décimas de segundo separan a ambos pilotos, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren), el otro candidato en la lucha por el título mundial, solo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de su compañero Norris.

Este último parte con ventaja en el esprint por el Mundial: líder con 408 puntos, tiene 12 de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, cuando quedan 25 puntos en juego en Abu Dabi.

Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón mundial de 2025, independientemente del resultado de sus competidores.

Esta sesión, disputada al caer la tarde, es la única representativa de las condiciones de la clasificación prevista para el sábado a las 14h00 GMT y de la carrera programada para el domingo.

Los pilotos podrán ajustar los reglajes de sus monoplazas en la última sesión de entrenamientos libres del fin de semana, el sábado por la tarde.

- Clasificación de la segunda sesión:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.083 (28 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:23.446 (31)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.462 (29)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.501 (28)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.550 (28)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:23.570 (28)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.657 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:23.658 (31)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.708 (27)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.750 (29)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:23.763 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.832 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.872 (31)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.939 (29)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.950 (32)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:23.958 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:24.303 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.474 (32)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.771 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:24.963 (30).