Norris marca territorio ante Verstappen en los ensayos libres de Abu Dabi

El piloto de McLaren Lando Norris (R) de Gran Bretaña posa para una foto con un seguidor a su llegada antes de una sesión de prácticas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 5 de diciembre de 2025. El Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el circuito de Yas Marina el 7 de diciembre. ( EFE )

El británico Lando Norris, de McLaren, arrancó con buen pie el fin de semana en el que se puede proclamar campeón mundial de Fórmula 1 al superar este viernes a su máximo rival Max Verstappen, de Red Bull, en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi.

Norris, de 26 años, terminó al frente de la clasificación en las dos salidas a pista, con Verstappen en el segundo puesto en ambas ocasiones.

- Piastri, lejos -

Más de tres décimas de segundo separaron a ambos pilotos en la segunda sesión, disputadas en las condiciones de carrera.

El otro candidato en la lucha por el título mundial, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, solo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de su compañero Norris.

Este último parte con ventaja en el esprint final de Abu Dabi por el Mundial: líder con 408 puntos, tiene 12 de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, cuando quedan 25 unidades en juego.

Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón mundial de 2025, independientemente del resultado de sus competidores.

La segunda sesión, disputada al caer la tarde, es la única representativa -habrá una tercera el sábado- de las condiciones de la clasificación prevista para el sábado a las 14H00 GMT y de la carrera programada para el domingo.

En el circuito de Yas Marina la primera sesión estuvo marcada por la presencia de nueve pilotos de prueba en lugar de los titulares. Piastri cedió su asiento al mexicano Pato O'Ward, estrella de la estadounidense IndyCar, en McLaren.

- McLaren daría órdenes de equipo -

Y fuera de la pista también se juega el Mundial.

McLaren indicó este viernes que podría dar órdenes de equipo si es necesario, algo que siempre se ha negado a hacer hasta ahora. Tomó la palabra ante los medios su jefe, Zak Brown, asegurando que actuarán con "sentido común".

"Mientras ambos pilotos tengan una oportunidad de ganar el campeonato mundial, todo seguirá como de costumbre, ellos son libres de competir", dijo.

"Pero si, a medida que avance la carrera, se hace evidente que ambos no pueden ganar, entonces haremos lo que sea en el mejor interés del equipo para intentar ganar el campeonato de pilotos", continuó Brown.

El jueves en sala de prensa, con los tres aspirantes sentados en la misma mesa, salió a la palestra un escenario, entre las diferentes opciones que se pueden dar, en el que Verstappen finalizaría primero con Piastri en la tercera posición y Norris en la cuarta.

En esta situación, el neerlandés se proclamaría campeón del mundo por quinta vez consecutiva, salvo que los McLaren intercambiasen posiciones, lo que coronaría a Norris.

Consultado el jueves sobre si podría beneficiarse de una ayuda de su compañero frente a Verstappen, Norris, que busca su primera corona, declaró: "No creo que lo pediría, es decisión de Oscar".

A lo que Piastri respondió: "No lo hemos hablado, realmente no tengo una respuesta que dar hasta que sepa qué esperan de mí".