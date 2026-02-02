Video| Lake se viste de héroe y el Escogido debuta con triunfo en la SC

Junior Lake se desliza quieto en tercera base en el partido ante los Charros de Jalisco. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Lake remolcó tres vueltas y puso out con un disparo en el plato la carrera del empate de los Charros de Jalisco, a quienes los Leones del Escogido, de República Dominicana, vencieron 5-4 la noche de este domingo en su debut en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Los locales (0-1) marcaron una vez en el primer episodio, pero en el tercero los quisqueyanos llenaron las bases ante Manny Bañuelos para que Lake conectara un doble empujador de tres al jardín derecho para virar la pizarra y dar ventaja a los rojos.

En el quinto, los dominicanos (1-0) volvieron a anotar frente a Bañuelos gracias a boleto a Gustavo Núñez, quien se estafó la intermedia y alcanzó al plato con imparable al prado derecho por parte de Erik González, quien pasó a segunda con infield-hit de Sócrates Brito por la intermedia.

Mario Meza entró a lanzar y Lake pegó indiscutible al bosque derecho para llenar las bases nuevamente. Un rodado de Cristhian Adames a la inicial llevó a González a la registradora con la número cinco de los escogidistas.

Los Charros se acercaron en la parte baja de ese acto contra Oscar De La Cruz tras un doble empujador de dos al central, cortesía de Mateo Gil.

En el séptimo, con Alex Colomé en la lomita, Julián Ornelas conectó incogible al central, se robó la segunda y pasó a la antesala con sencillo de Michael Wielansky al jardín izquierdo. Emailin Montilla entró a lanzar y un imparable de Willie Calhoun colocó el juego 5-4.

Con Wielansky corriendo en tercera, Gil pegó línea al prado izquierdo a las manos de Lake, que con un gran disparo a la goma fulminó al corredor que intentaba empatar el juego con pisa y corre.

El juego terminó con una gran jugada de Brito tirándose de cabeza en el bosque derecho, robándole un hit a Wielansky.

Kenny Hernández (1-0) se apuntó la victoria al presentarse en un tercio de un ponche. Bañuelos (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir las cinco rayitas de los Leones en 4.1 entradas. Jimmy Cordero (1) obtuvo el salvamento al actuar en el noveno sin libertades.

De La Cruz terminó sin decisión al tirar 4.2 actos de tres anotaciones, cinco ponches y tres transferencias.

Próximo partido

El Escogido enfrentará a Cangrejeros de Santurce este lunes a partir de las 4 de la tarde.