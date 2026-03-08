El británico George Russell gana el GP de Australia, primera carrera del año de F1

El piloto británico de Mercedes, George Russell, conduce durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el circuito Albert Park de Melbourne, el 8 de marzo de 2026. ( PAUL CROCK / AFP )

El británico George Russell venció este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, por delante de su compañero de Mercedes, el joven piloto italiano Kimi Antonelli.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras el mexicano Sergio Pérez fue decimosexto en el debut de la escudería Cadillac.

Su carrera en la Fórmula Uno

La trayectoria de Russell comenzó en el automovilismo formativo europeo, donde destacó rápidamente. En 2017 ganó el campeonato de GP3 Series y en 2018 conquistó el título de Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, categorías consideradas el último paso antes de llegar a la Fórmula 1.

Ese éxito llamó la atención de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, que lo integró a su programa de jóvenes pilotos.

Russell debutó en la Fórmula 1 en 2019 con Williams Racing, un equipo histórico que en ese momento atravesaba un periodo complicado. Aunque el monoplaza no era competitivo, el británico destacó por su velocidad en clasificación y por superar constantemente a sus compañeros de equipo.

En 2020 tuvo una oportunidad clave cuando sustituyó a Lewis Hamilton en una carrera con Mercedes, donde estuvo cerca de ganar y demostró su potencial frente a los mejores pilotos del mundo.

Su salto definitivo llegó en 2022, cuando fue promovido al equipo principal de Mercedes. Ese mismo año logró su primera pole position y su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de São Paulo, convirtiéndose en uno de los pilotos jóvenes más prometedores de la parrilla.

En temporadas posteriores continuó sumando triunfos y podios, consolidándose como líder del equipo tras la salida de Hamilton y acumulando varias victorias y más de veinte podios en su carrera.