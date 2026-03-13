Grandes Premios de F1 de Baréin y Arabia Saudita "cancelados o aplazados"

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula Uno, en acción durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de China de Fórmula Uno, en Shanghái, China, el 13 de marzo de 2026. ( EFE )

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el viernes una fuente cercana al caso a la AFP.

"Las carreras de F1 de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán en su horario previsto", declaró esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato.

Formula One anunciará pronto que estas carreras "han sido canceladas o aplazadas", añadió la fuente.

El GP de Baréin está programado el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después. Sin embargo, el Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense.

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este viernes se anunció que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Catar, había sido aplazada.

"Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Catar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada" y "se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato" y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

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<app-story-title>Verstappen bromea comparando la nueva F1 con videojuego Mario Kart</app-story-title>

<app-location-line>Shanghái, China. </app-location-line>El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, dijo este jueves que no se estaba divirtiendo mucho conduciendo los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 y bromeó comparándolos con el célebre videojuego Mario Kart.

El piloto de Red Bull acabó sexto en la prueba inaugural de la temporada, el pasado fin de semana en Melbourne, tras una gran remontada, luego de haber salido en la cola de la parrilla por un accidente sufrido en la clasificación.

Con la nueva reglamentación de la F1, estrenada en 2026, los pilotos deben saber gestionar el uso de las baterías eléctricas, que proporcionan potencia extra durante unos segundos, pero que a la vez hacen vulnerables a los coches durante el periodo de recarga.

También cuentan con elementos como el modo de recta, aerodinámica activa, botones de adelantamiento, que Verstappen considera más propios de un videojuego.

"He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Encontrar las setas se me da bastante bien, los caparazones azules son un poco más difíciles", bromeó este jueves en el circuito de Shanghái, donde se disputará a partir del viernes el Gran Premio de China.

Quizás por su descontento con el rendimiento de los nuevos F1, Verstappen anunció esta semana que este año correrá Las 24 horas de Nürburgring.