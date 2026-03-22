Giuseppe Rivas domina el Gran Premio Yokohama en el arranque del campeonato nacional

Giuseppe Rivas durante la competencia de este domingo 22 de marzo en el Autódromo Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

El piloto Giuseppe Rivas protagonizó una actuación perfecta al ganar ambas carreras de la categoría Racing Sedan (RS) y quedarse con la pole position, liderando el Gran Premio Yokohama celebrado en el Autódromo Internacional Las Américas, en la apertura del Campeonato Nacional de Automovilismo y Motociclismo organizado por la Federación Dominicana de Automovilismo.

Rivas controló la primera carrera desde la salida, resistiendo la presión de Eric Checo, quien posteriormente perdió terreno por inconvenientes mecánicos. El segundo lugar fue para el vigente campeón, Jonathan Basden.

La segunda prueba, con parrilla invertida, ofreció un escenario más exigente para Rivas, quien partió desde el fondo. Tras avanzar posiciones, protagonizó un cerrado duelo con Basden, definiendo la carrera con un adelantamiento decisivo en la curva TrueShore para completar su doble triunfo.

En la categoría SDS PRO, José Lora también logró una jornada destacada al ganar ambas carreras. La segunda se definió con un adelantamiento sobre Kenny Guilbe en la curva Adriano, mientras Yorkis Mateo completó el podio.

La división Amateur de SDS repartió victorias entre Fernando Mojica y Elian Mateo, con presencia recurrente de Wander Álvarez en los puestos de honor. En Turismo Nacional, Marcos Pichardo y Halim Gantus se dividieron los triunfos.

En Street Touring, José G. Liz dominó ambas competencias, mientras que en INDEX TC 30 Néstor Hidalgo repitió victoria en las dos salidas. La categoría TC 32 tuvo ganadores distintos: José Antonio "Pililo" en la primera y Manuel González en la segunda.

En motociclismo, Wayne Veras se impuso en la categoría máxima, seguido por Aris Azcona Jr. y Eliseo Silfa. También destacaron Rainiel López en Probike, Ángel Santos en Amateur y Jefferson Peralta en Streetbike.

El evento contó con el respaldo de diversas marcas aliadas al deporte motor, consolidando el inicio de la temporada nacional con una alta participación de pilotos y una destacada asistencia de público.