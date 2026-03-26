Solicitan apoyo del Gobierno para ejecutar plan que saque las carreras clandestinas de autopistas

Representantes del proyecto "Rescate Juventud RD" se reúnen con los principales organizadores de carreras clandestinas del país en el Autódromo Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes del proyecto "Rescate Juventud RD" solicitaron el respaldo del Gobierno dominicano para implementar un plan integral que permita sacar de las autopistas las carreras clandestinas de motocicletas, una práctica vinculada a la alta siniestralidad vial en el país.

La iniciativa es encabezada por Jeffry Jiménez, director del proyecto, acompañado de Diego Campos, vicepresidente de la Federación Dominicana de Motociclismo, y el asesor William Santana.

El plan cuenta además con el apoyo de los diputados Tobías Crespo y Heriberto Aracena, así como de entidades como la Fundación Cruz Jiminián, representada por el doctor Luis Cruz, y el traumatólogo Stalin Echavarría.

De acuerdo con Jiménez, la finalidad del proyecto es "aportar a la reducción de las organizaciones de carreras clandestinas o ilegales en las principales carreteras del país", mediante la habilitación de espacios seguros para la práctica deportiva.

"Lo que ellos hacen en la calle, dentro de un espacio deportivo, se llama dragueo. Nosotros lo que buscamos es conducirlos por el camino correcto, con formación técnica, psicológica y profesional. El deporte salva vidas", expresó.

Como parte de la iniciativa, se logró un acuerdo con los principales organizadores de carreras clandestinas, quienes pasarían a integrarse a un modelo regulado dentro del Autódromo Internacional de Las Américas, instalación que ya está habilitada para estos fines tras dos años de trabajo.

El proyecto contempla no solo el uso del autódromo, sino también un proceso de acompañamiento técnico y psicológico para los participantes, con el respaldo de especialistas en distintas áreas.

Jiménez aseguró que más de 300 organizadores a nivel nacional han sido identificados y convocados, tras un levantamiento realizado en las distintas regiones del país, incluyendo el sur, norte, este y el Distrito Nacional.

Explicó que esta iniciativa toma como referencia modelos internacionales que han logrado transformar prácticas ilegales en disciplinas deportivas organizadas.

"Esto es un tema país. No es solo persecución, es qué hacemos cuando los tenemos. Hay que corregir el problema con formación, con especialistas, con oportunidades", indicó.

Sin embargo, lamentó la ausencia de instituciones clave como el Intrant, la Digesett y el Ministerio de Interior y Policía en los procesos iniciales del proyecto, pese a que, según afirmó, la República Dominicana enfrenta una "pandemia vial" sin políticas públicas efectivas.

El impulsor del proyecto también destacó el impacto humano detrás de la problemática. "Ver familias llorando, madres que pierden a sus hijos, jóvenes con lesiones graves... alguien tenía que dar el primer paso, y ya lo dimos", sostuvo.

Aunque el plan inicia en Santo Domingo, los organizadores aseguran que ya han identificado espacios en distintas regiones del país para replicar el modelo, lo cual dependerá del apoyo de las autoridades.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema: "Transformamos riesgo en oportunidad: convertimos la pasión por las motos en espacios seguros, formación técnica y vías de progreso para la juventud dominicana".