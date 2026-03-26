Verstappen veta a un periodista inglés antes del Gran Premio de Japón

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante el sprint previo al Gran Premio de Bélgica el año pasado. ( ARCHIVO/ EFE )

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, vetó este jueves a un periodista durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka.

El piloto de Red Bull se sentó para hablar con la prensa pero entonces dijo: "No voy a hablar hasta que se vaya", señalando a un periodista inglés del diario The Guardian.

El periodista preguntó si esa petición se debía a una pregunta que hizo la temporada pasada, a lo que Verstappen respndió "Sí" y "sal de aquí". Finalmente, abandonó la sala y Verstappen continuó la rueda de prensa.

Ese periodista declaró más tarde a la AFP que el incidente se debía a una pregunta que le hizo al neerlandés luego de perder el título mundial contra Lando Norris por solo dos puntos el pasado mes de diciembre, durante el Gran Premio de Abu Dabi.

La pregunta hacía referencia a una sanción que Verstappen recibió tras un incidente contra el piloto inglés George Russell en el Gran Premio de España en junio.

Un año difícil

Max Verstappen no ha comenzado la temporada 2026 de Fórmula 1 con el mismo dominio arrollador que lo caracterizó en años recientes.

En el Gran Premio de Australia (Primera carrera), Verstappen no logró clasificar en posición competitiva tras un choque en la sesión clasificatoria y no marcó tiempos, por lo que arrancó lejos en la grilla. En la carrera. finalizó en el puesto 6.

En la segunda carrera, Gran Premio de China, el piloto neeerlandés no terminó la carrera debido a un problema mecánico (fuga de refrigerante), apareciendo como retirado (DNF) en la clasificación oficial.

Red Bull ha lidiado con problemas de configuración y adaptaciones que han limitado el rendimiento óptimo del monoplaza, obligando a Verstappen a lidiar con desafíos que no había enfrentado con frecuencia en sus temporadas previas.

Las expectativas eran altas después de sus cuatro campeonatos mundiales consecutivos, pero los resultados tempranos de 2026 han mostrado a un Verstappen más vulnerable frente a rivales como Lando Norris y Charles Leclerc, así como ante equipos como Ferrari y Mercedes que han mostrado mejoras significativas.