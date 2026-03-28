Di Giannantonio logra la pole del GP de las Américas de MotoGP

Resultados y posiciones destacadas en la clasificación de MotoGP en Austin

El italiano Fabio Di Giannantonio, de Ducati-VR46, se hizo este sábado con la pole position del Gran Premio de las Américas de MotoGP en Austin, Texas, tercera de las 22 pruebas que conforman el campeonato mundial.

Al igual que en Brasil la semana pasada, el transalpino dominó la clasificación por delante de su compatriota Marco Bezzecchi, líder del campeonato del mundo y ganador de los últimos cuatro Grandes Premios en la categoría reina.

Di Giannantonio también se adjudicó el récord de vuelta en el circuito texano, borrando de los libros al español Maverick Viñales.

"No fue una vuelta perfecta, pero realmente lo di todo y fue una de las vueltas más rápidas de mi vida, así que estoy contento", se felicitó. "Cambiamos un poco la geometría de la moto antes de la clasificación y eso me permitió apretar más".

Por detrás del dúo italiano, el español Pedro Acosta, de KTM, completará la primera fila.

El vigente campeón mundial, el español Marc Márquez, de Ducati, tuvo que conformarse con la sexta posición por detrás de su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia, y de su compatriota Joan Mir.

Condición física y expectativas de Marc Márquez para la carrera

A bordo de su Honda, Mir tuvo que pasar por la primera fase de la clasificación para poder luchar por la pole.

Márquez, que aún arrastra secuelas de la lesión en el hombro derecho que sufrió en octubre, aspira a estrenar su palmarés de victorias del año en Austin, uno de sus circuitos fetiche con siete triunfos en su historial.

El piloto catalán abandonó en la apertura de la temporada en Tailandia y terminó en el cuarto lugar en Brasil la semana pasada.

La tercera fila estará ocupada por los españoles Jorge Martín, de Aprilia, y Álex Márquez, de Ducati-Gresini, y por el italiano Luca Marini, de Honda.

En cambio, no hubo reacción de los franceses, en apuros desde el inicio del fin de semana en Texas: Johann Zarco, de Honda-LCR, saldrá desde la decimoquinta posición, justo por delante de Fabio Quartararo, de Yamaha.

Este sábado, los pilotos volverán a la pista para disputar la carrera esprint (10 vueltas) a partir de las 15H00 locales (20H00 GMT).

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