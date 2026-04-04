Lando Norris cuestiona la naturaleza de los adelantamientos "accidentales" en la Fórmula Uno

Lando Norris, piloto de la escudería McLaren en la Fórmula uno. ( AECHIVO/ AFP )

Lando Norris ha alzado la voz tras el reciente Gran Premio, poniendo sobre la mesa un debate que incomoda a la zona noble de la parrilla: la proliferación de adelantamientos que él define como "accidentales".

Según el británico, el diseño de los monoplazas actuales y la dependencia extrema del DRS están generando situaciones donde un piloto logra ganar la posición no por una maniobra premeditada o un error del rival, sino por una combinación de turbulencias y pérdida de carga que deja al coche de adelante indefenso en momentos inesperados.

Para el piloto de McLaren, la esencia del duelo rueda a rueda se está diluyendo en favor de una eficacia mecánica que no siempre responde al talento al volante. Norris explicó que, en varias ocasiones durante las últimas carreras, se ha encontrado superando a rivales simplemente porque el flujo de aire sucio provocó un "latigazo" imprevisto en el eje trasero del competidor, permitiéndole pasar sin haber planeado un ataque real en esa curva específica.

"Se siente menos como una partida de ajedrez y más como esperar a que la física traicione al de adelante", afirmó el joven de Bristol en una entrevista pasados ya unos días del Gran Premio de Japón, al hacer hincapié en que estos adelantamientos fortuitos restan valor al espectáculo y a la satisfacción del piloto.

Más al pulso

En la visión de Norris, la Fórmula 1 debería ser un deporte de precisión donde cada centímetro ganado sea fruto de la presión constante y la estrategia de frenada.

"Sinceramente, en algunas partes de la carrera... ni siquiera quería adelantar a Lewis", dijo Norris con cierto tono de decepción.

Sin embargo, la realidad de la "estela aerodinámica" actual está provocando que muchos sobrepasos parezcan más una consecuencia inevitable de la degradación térmica de los neumáticos en aire sucio que un movimiento maestro de conducción.

Estas declaraciones llegan en un momento crítico, donde la FIA analiza cambios reglamentarios para el futuro próximo. Norris sugiere que, si bien las reglas de 2022 mejoraron la capacidad de seguirse de cerca, han creado un efecto secundario donde el coche que persigue tiene una ventaja tan desproporcionada en ciertas zonas que el adelantamiento ocurre "por inercia".

Esta falta de resistencia por parte del defensor, según Lando, elimina la narrativa del duelo épico que los aficionados esperan ver en la pista. A pesar de sus críticas, Norris aclaró que no busca quitar mérito a quienes logran avanzar en el pelotón, incluyéndose a sí mismo, sino que aboga por una revisión de cómo se facilita la competencia.