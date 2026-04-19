Fallece una persona tras aparatoso accidente en el Rally Sudamericano en Argentina

Vista del auto que perdió el control en el Rally Sudamericano. ( X / @TELESOL5SJ )

La celebración del Rally Sudamericano celebrado la mañana de este domingo terminó en tragedia, luego de que uno de los pilotos se descarrilara y en el descontrol impactó en una zona de público, lo uqe provocó la muerte de una persona.

El fallecido es un joven de 25 años reporta el periódico Clarín, de Argentina, que también informa el que dos personas resultaron heridas. El hecho ocurrió en Mina Clavero, Córdoba y como resultado obligó a la cancelación de la prueba.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) emitió un comunicado lamentando la situación.

"La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda ronda del Campeonato FIA CODASUR de Rally en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas", escribió el organismo en un comunicado colgado en Facebook.

TRAGEDIA EN EL RALLY



Terrible accidente en el Rally de Codasur 2026 en el tramo Mina Clavero Córdoba -Argentina-.



El accidente dejó un muerto (25 años) y varios heridos. Los pilotos están en buen estado de salud. pic.twitter.com/PyHAxUXRu4 — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) April 19, 2026

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del fallecido, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y a los equipos médicos por su rápida respuesta.

La FIA brindará todo su apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR y a las autoridades locales competentes en la investigación del incidente".

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Mina Clavero es la ciudad cabecera de la Provincia de Córdoba, Argentina, perteneciente al departamento San Alberto.

Los organizadores de la competencia que forma parte del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron "el fallecimiento de un espectador" tras un accidente grave registrado en un tramo cronometrado de la carrera.

El incidente ocurrió cuando un Wolkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia.

El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que lo llevó sobre una zona poblada de público, embistiendo a un joven de 25 años que murió en el incidente, informaron medios locales.

Otros dos espectadores resultaron heridos leves, según reportes.

Los responsables de la competencia informaron que trabajan junto a las autoridades locales para "esclarecer las circunstancias del suceso".

El rally Codasur 2026 inició en marzo en Brasil y tras la fecha disputada a medias este fin de semana en Córdoba proseguirá con otras tres paradas en Paraguay, Bolivia y Uruguay.