Ethan Pichardo se impone en la Mini FDA en el regreso del karting a las Américas

Momento de acción de la competencia de kartismo celebrada en el Autódromo de Las Américas el 19 de abril 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Kartismo, celebrada en el Kartódromo del Autódromo Internacional Las Américas, organizada en conjunto con la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y el Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK), se celebró durante el fin de semana.

En la categoría Mini FDA, que pertenece al programa de desarrollo FDA Academy Karting, Ethan Pichardo logró imponerse tras una actuación consistente a lo largo de la jornada, acumulando 37 puntos que le permitieron asegurar la primera posición.

Resultados destacados por categorías en el Campeonato Nacional de Kartismo

La lucha por el liderato se mantuvo cerrada hasta el final, con Alaia Medina ocupando el segundo puesto con 35 unidades, mientras que Giancarlo Basden completó el podio con 22 puntos, en una muestra del nivel competitivo que caracteriza a las divisiones formativas.

La categoría Vortex VLR, una de las más exigentes del campeonato, tuvo como protagonista a Manuel González, quien dominó con autoridad al sumar 42 puntos. Su desempeño le permitió marcar diferencia sobre Axel Cabrera, segundo con 32 unidades, y Alexander Thebaud, tercero con 24, en una competencia donde la precisión y el ritmo fueron determinantes.

Esta categoría tuvo una cifra récord de participantes al alinearse 20 pilotos en el grid de salida, incluyendo los pilotos internacionales Matteo Berruti de Italia, y Charlie Fonseca de Costa Rica, que dieron un buen espectáculo pese a haber tenido inconvenientes para participar en las rondas clasificatorias.

En Rotax Master (TAG Master), Dionisio Espejo se alzó con la victoria al totalizar 42 puntos, superando a Antonio Pappaterra y Leonardo Ávila, ambos con 30 unidades, en una categoría que mantuvo una alta intensidad competitiva.

En Kid Kart, Fernando Reyes dominó con autoridad al alcanzar la puntuación perfecta de 42 puntos, seguido por Gabriel Arturo Pineda, con 30, y Víctor Madera, con 29.

En la categoría T4 Junior, Sebastián Berroa se alzó con la primera posición tras acumular 42 puntos, mostrando un desempeño sólido a lo largo de la jornada.

Le escoltó Valentina Helena Tavares, quien finalizó con 32 unidades, mientras que Yeiro Arturo Mateo Almonte completó el podio con 28 puntos.

Declaraciones del presidente de la FDA sobre el desarrollo del kartismo

De igual forma, en la categoría Tillotson AM (T4), Ángel Jumbo se adjudicó la primera posición con 32 puntos, en una cerrada disputa frente a Génesis Ramírez y Juan Bobadilla, quienes finalizaron con 27 unidades cada uno.

El presidente de la FDA, Adriano Abreu Sued, destacó el desarrollo de la jornada y el nivel mostrado por los competidores.

"Cada fecha del campeonato confirma que el kartismo dominicano sigue evolucionando. El nivel competitivo que estamos viendo, especialmente en las categorías formativas, es una señal clara del futuro prometedor que tiene este deporte en el país", expresó.

La próxima cita del campeonato será el próximo 7 de junio, en el kartódromo del Grupo Alonso.