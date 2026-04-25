Marc Márquez se impone bajo la lluvia en la carrera esprint en Jerez

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se impuso este sábado en una caótica carrera al esprint bajo la lluvia en el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez.

El vigente campeón del mundo partió desde la pole y tras una caída remontó para terminar por delante de los italianos Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli.

El español, que pugna por revalidar el título y lograr un octavo campeonato mundial, sumó su 17ª victoria en carreras al eprint.

El líder del Mundial de pilotos, el italiano Marco Bezzecchi, arrancó mal y más tarde se fue al suelo, quedándose sin puntos.

Los españoles Jorge Martín y Pedro Acosta, segundo y tercero en la clasificación del Mundial, tampoco pudieron sumar.

"La verdad es que tuvimos mucha suerte", admitió Marc Márquez, que pudo aprovechar su caída para cambiar a una moto más adecuada para la lluvia.

La carrera comenzó con las nubes amenzando una lluvia que empezó a caer en la tercera vuelta, después de que Martín ya se hubiera retirado por un problema técnico en su Aprilia.

El hermano de Marc, Álex, que ganó el Gran Premio de España el pasado año y había hecho una gran sesión de ensayos clasificatorios el viernes en seco, repitió este rendimiento este sábado al tomar la cabeza de carrera en la séptima vuelta.

- Arrecia la lluvia -

La lluvia aumentó de intensidad y los pilotos empezaron a caerse, con Toprak Razgatlioglu y Lorenzo Savadori chocando entre sí.

Marc Márquez fue el siguiente en irse al suelo, pero logró levantarse para cruzar por la hierba de vuelta al pit lane y cambiar de moto.

Los demás líderes de la carrera siguieron adelante, pero también tuvieron que cambiar de moto obligados por el aguacero que caía sobre el circuito de Jerez.

"Tuvimos la suerte de caernos en la última curva, así la moto no se caló. Ahí fue cuando pude respirar, esperé a que pasaran todos porque venía todo el grupo, y entonces pude entrar en boxes y cambiar de moto", explicó Marc Márquez.

Álex Márquez se fue al suelo poco después de que se cayera su hermano mayor, dejando libre el camino para que el italiano Pecco Bagnaia, dos veces campeón del mundo, tomará la cabeza de carrera.

A falta de tres vueltas, Marc Márquez, que había vuelto a remontar, lo adelantó y voló hacia la victoria.

Este triunfo lo aupó a la cuarta plaza de la clasificación general, a 24 puntos del líder Bezzecchi antes de la carrera del domingo en el circuito jerezano.

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