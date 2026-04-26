Colapinto reúne a más de 500.000 personas en show callejero de F1 en Buenos Aires

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reunió a más de 500.000 personas este domingo para un show callejero de automovilismo en Buenos Aires, dijeron los organizadores al término de un espectáculo en el que el joven reavivó el reclamo por el regreso de la categoría al país.

Colapinto, de 22 años, condujo un Lotus E20 de 2012 con los colores de la escudería francesa Alpine y una réplica de la Flecha de Plata con la que su compatriota Juan Manuel Fangio compitió en la década de 1950.

El joven piloto emocionó a una multitud que copó tribunas, fan zones y veredas en un circuito callejero de dos kilómetros en el adinerado barrio de Palermo, en el que hizo trompos hasta que el monoplaza de Alpine se prendió fuego, rápidamente controlado.

Reclamo por el regreso del Gran Premio de Fórmula 1 a Argentina

"Salió fuego, se quemó", dijo a un periodista cuando saludaba al público en el paseo final. "Me dijeron que lo cuide, pero al final me calenté un poquito", bromeó.

"Ojalá que este show le muestre a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos a tener un Gran Premio en la Argentina", había dicho en la previa, despertando una ovación del público.

Argentina no alberga un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo desde 1998, una falta imperdonable para los amantes de los "fierros", como se conoce en el país todo lo vinculado a los autos de carrera.

Colapinto se concentrará ahora en la reanudación del campeonato mundial de F1, en el que marcha en la decimosexta casilla, cuya próxima parada será en Miami el domingo siguiente.

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