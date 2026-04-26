"La magia existe": Álex Márquez vuelve a ganar el GP de España

"La magia existe", señaló el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) tras ganar este domingo el Gran Premio de España de MotoGP por segundo año consecutivo, por delante del líder del campeonato, Marco Bezzecchi (Aprilia), que fue segundo, cortando una racha de cinco victorias consecutivas.

El piloto español repitió la victoria del pasado año en este mismo circuito, mientras que el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) fue tercero.

"Puedo confirmarlo: la magia existe. Antes de llegar aquí no estábamos en ninguna parte, ni cerca del podio, ni siquiera quizá con opciones de entrar en el top cinco", declaró Álex Márquez a DAZN, tras un difícil inicio de temporada.

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), sufrió una caída que le dejó fuera de la pelea por la carrera.

El mayor de los Márquez, ganador de la carrera esprint la víspera y que salió desde la pole, se fue al suelo en la segunda vuelta poco después de ser adelantado por Álex.

Bezzecchi amplió su ventaja al frente del campeonato mundial de la categoría reina del motociclismo hasta los 11 puntos de ventaja sobre el español Jorge Martín, que fue cuarto, tras una carrera relativamente tranquila sin la lluvia que trastocó la jornada del sábado.

El italiano se mantuvo durante un tiempo a rueda de Álex Márquez, pero el español rodaba rápido y Bezzecchi optó por la prudencia y asegurar el segundo puesto de la carrera.

"Desde que salí a pista el viernes me sentí muy bien. No es que cambiáramos una barbaridad, sí, algunas pequeñas cosas, pero no tanto", explicó Álex Márquez.

"Así que estoy muy contento de haber podido sobreponerme a los problemas y, una vez más, sacar el máximo de lo que teníamos", añadió el ganador del día.

- "A veces te caes" -

Marc Márquez, que bajó al quinto puesto de la general tras su caída, consideró que el viento pudo haber influido en su caída sin restar importancia a su propia responsabilidad.

"A veces te caes, a veces ganas, a veces pierdes, y esta vez nos tocó caernos", dijo a DAZN.

"Lo importante es que hemos disfrutado del fin de semana en Jerez: me lo he pasado bien pilotando la moto... Nos decían que quizá había un poco de viento lateral entrando en esa curva, no sé si tuvo algo que ver o si fue más un error mío", añadió.

Marc Márquez ha tenido problemas en este inicio de temporada y admitió que será difícil defender su título.

"No estoy pilotando lo suficientemente bien como para luchar por el título, porque si no estás en el podio los domingos, es muy difícil. Pero intentaremos, poco a poco, seguir mejorando y recuperar esas sensaciones", aseguró.

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