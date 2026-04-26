Álex Márquez repite victoria en Jerez; su hermano Marc se cae en el GP de España

El piloto español Álex Márquez mientras conduce su moto sobre el asfalto del circuito de Jerez – Ángel Nieto en el Gran Premio de España. ( FUENTE EXTERNA. )

El piloto Álex Márquez, del Gresini Racing y el gran favorito para este domingo, obtuvo su primera victoria de este año en el Gran Premio de España con más de dos segundos de ventaja sobre su rival más cercano, Marco Bezzecchi de Aprilia Racing, en el circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Ante los ojos de los más de 224 mil espectadores que se dieron cita a esta competencia, Álex suma su segunda victoria consecutiva en este circuito luego de también haber logrado el triunfo en el año 2025.

Durante apenas la segunda vuelta, de las 25 pautadas para correr, Álex adelantó a su hermano mayor Marc Márquez del equipo Ducati Lenovo quien lideraba hasta el momento y que luego, justamente en la curva 11, Marc se fue al suelo sin oportunidad de levantar la moto y sumar puntos.

Ante la caída de Marc, el italiano Bezzecchi asume el segundo puesto automáticamente en la carrera, quien se mantuvo en ese lugar hasta finalizar el GP de España, quedando en un tercer puesto su compatriota Fabio Di Giannantonio del equipo Enduro VR Racing Team.

Baja de Ducati Lenovo

Ante el inicio de la temporada, muchos fanáticos han cuestionado el rendimiento de la Ducati frente a una feroz y competitiva Aprilia que ha iniciado con buen pie con sus pilotos Marco Bezzecchi y Jorgen Martín.

A pesar de que Marc Márquez se impuso en la carrera de sprint el pasado sábado y de haber ganado la pole position, para este domingo sufrió una caída que le costó no sumar puntos en el torneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-110828-am-72a4d3c2.jpeg Álex Márquez, del Gresini Racing y el gran favorito para este domingo, obtuvo su primera victoria de este año en el Gran Premio de España. (FUENTE EXTERNA.)

En ese sentido, su compañero de equipo, Francesco Bagnaia de Ducati, durante la vuelta 13 se fue de largo en la pista. En ese momento, el italiano, quien no entendía lo que pasaba a su moto, tuvo que abandonar la carrera para tampoco sumar puntos. Todo apuntaba a un problema técnico.

Tabla de posiciones

Con apenas cuatro grandes premios celebrados a la fecha para esta temporada, y 18 que todavía faltan por llevarse a cabo, la tabla de posiciones se mantiene dinámica.

En un primer lugar se encuentra Marco Bezzecchi con 101 puntos; le sigue su compañero de equipo Jorge Martín con 90 puntos; en un tercer puesto se encuentra Fabio Di Giannantonio con 71 ptos; en un cuarto lugar continúa el español Pedro Acosta con 66 ptos; y en la quinta plaza se ubica el vigente campeón Marc Márquez con 57 ptos.

La brecha que separa al italiano Bezzecchi de Marc Márquez en la general es de 44 ptos en lo que va de temporada.

GP de Francia

La próxima cita de MotoGP está programada para celebrarse entre las fechas 8 y 10 de mayo en Francia, casa de los pilotos Johann Zarco del equipo Castrol Honda LCR y Fabio Quartararo del Monster Energy Yamaha.