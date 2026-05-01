Charles Leclerc, de Ferrari, domina los ensayos libres del GP de Miami

El monegasco Charles Leclerc marcó el viernes el mejor tiempo de la primera y única sesión de ensayos libres del Gran Premio de Miami, cuarta prueba de las 22 que componen el Mundial de Fórmula 1 de 2026.

Bajo el aplastante calor de la Florida, con hasta 32 grados a la sombra y 58 en pista, en el Miami International Autodrome (5,412 km) el piloto de Ferrari se impuso al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al australiano Oscar Piastri (McLaren).

El heptacampeón del mundo británico Lewis Hamilton terminó cuarto, justo por delante de los dos Mercedes del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell, relegados a casi ocho décimas de Leclerc.

Antonelli se perdió el final de la sesión debido a un "problema de motor", según indicó su escudería.

El Top 10 lo completaron el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), los franceses Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Red Bull) y en décimo lugar el español Carlos Sainz (Williams).

Undécimo llegó el argentino Franco Colapinto, de Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue decimoctavo.

Debido a la carrera esprint de este Gran Premio, esta fue la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana y se prolongó de 60 a 90 minutos para permitir a los pilotos adaptarse a los ajustes del reglamento técnico que entran en vigor en Miami.

De hecho, durante la pausa forzada de cinco semanas provocada por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio, las autoridades y las escuderías acordaron introducir modificaciones, especialmente después del terrible accidente ocurrido en Japón.

En Suzuka, el británico Oliver Bearman (Haas) había evitado chocar por muy poco a Franco Colapinto, que rodaba mucho más despacio para recargar la batería de su motor.

La nueva versión dell reglamento técnico pretende sobre todo reducir considerablemente las diferencias de velocidad entre los monoplazas para evitar que se repita una desgracia de este tipo y también tiene como objetivo simplificar la gestión de la energía para los pilotos, con el fin de permitirles atacar más en la clasificación.

Si bien no deberían trastocar la jerarquía ni poner en tela de juicio la hegemonía de Mercedes, estos ajustes han sido celebrados por la mayoría de los pilotos como un avance, aunque aún tímido.

Los 22 pilotos presentes en Miami tienen ahora la clasificación de la carrera esprint, a las 20H30 GMT.

Resultado de los ensayos libres, una sola sesión

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.310

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.607

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.758

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.777

5. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:30.079

6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.100

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.208

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:30.587

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:30.873

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:30.930

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:31.015

12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:31.024

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:31.091

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:31.111

15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:31.595

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:31.635

17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.648

18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:32.047

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:32.593}

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:32.762

21. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.862

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:32.959