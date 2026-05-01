Norris logra la pole para el esprint de Miami y Colapinto su mejor clasificación

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se hizo este viernes con el primer lugar de la parrilla para la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una sesión de clasificación en la que brilló el argentino Franco Colapinto.

Norris, vigente campeón mundial, superó por 222 milésimas de segundo al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato de 2026.

"Es un resultado fantástico para nosotros. Hemos traído mejoras al auto este fin de semana y eso recompensa el enorme trabajo del equipo", afirmó Norris.

El británico, que festejó en este circuito su primera victoria en Fórmula 1 en 2024, necesita recortar terreno a Antonelli en la reanudación de la temporada tras un mes de parón por la guerra en Oriente Medio.

"Siempre me ha gustado Miami, dentro y fuera de la pista. Es un gran inicio del fin de semana", se felicitó Norris, que ocupa la quinta posición del campeonato alejado a 47 puntos de Antonelli.

Esta fue la primera clasificación de la temporada en la que la pole position no cayó en manos de Mercedes.

Entre Antonelli y el británico George Russell, que ostenta el segundo lugar del Mundial, han ganado los tres Grandes Premios (Australia, China y Japón) y el esprint (China) en disputa.

Rusell apenas pudo finalizar en sexto lugar en la clasificación del viernes, por detrás también del australiano Oscar Piastri (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Mejor resultado de Colapinto

La gran sensación de la clasificación, sin embargo, fue el rendimiento del argentino Franco Colapinto, que se coló en la tercera fase de la sesión.

El piloto de Alpine logró un octavo puesto para la carrera del sábado, igualando así su mejor resultado en una qualy.

Colapinto concluyó además por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que fue décimo.

"Estoy contento. Creo que por fin estamos empezando a entrar en ritmo y a comprender un poco lo que nos faltaba", afirmó Colapinto. "Fue una buena pausa para poder resetearnos, volver a arrancar y entender en qué teníamos que trabajar".

"Estoy satisfecho con el rendimiento de hoy, pero, por supuesto, es solo el comienzo de la semana y aún queda más por venir", recalcó.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en el undécimo lugar y el español Carlos Sainz (Williams) en el decimoquinto.

El mexicano Sergio Pérez fue eliminado en la primera parte de la clasificación y arrancará desde el decimonoveno lugar en el estreno de su nuevo equipo, Cadillac, en territorio estadounidense.

El español Fernando Alonso y su compañero canadiense Lance Stroll partirán desde las últimas posiciones tras otra catastrófica jornada de Aston Martin.

Únicos ensayos

La acción arrancó el viernes en el Autódromo Internacional de Miami bajo un aplastante calor de hasta 32 grados a la sombra y 58 en pista.

Antes de la clasificación al esprint, Leclerc marcó el mejor tiempo de la primera y única sesión de ensayos libres, por delante de Verstappen y Piastri.

Antonelli, líder más joven de la historia de Fórmula 1 a sus 19 años, se perdió el final de la sesión debido a un "problema de motor", según indicó Mercedes.

Debido a la carrera esprint, esta fue la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana y se prolongó de 60 a 90 minutos para permitir a los pilotos adaptarse a los ajustes del reglamento técnico que entran en vigor en Miami.

Las modificaciones fueron acordadas durante la pausa forzada de cinco semanas provocada por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio.

Figuras como Verstappen habían expresado su frustración con los nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, introducidos este año para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.

La nueva versión del reglamento técnico pretende reducir la gestión de la energía eléctrica por parte de los pilotos y mejorar su seguridad.