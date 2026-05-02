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Lando Norris gana la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El británico puso fin a la invencibilidad de Mercedes esta temporada.

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    Lando Norris gana la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1
    Lando Norris ganó la pole position del GP de Miami (AFP)

    El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes esta temporada.

    En el Autódromo Internacional de Miami, el vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, se impuso a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y a monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó tercero.

    Impacto en la racha de Mercedes esta temporada

    Las Flechas de Plata del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell se quedaron a las puertas del podio, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

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    • Mercedes, que había ganado las cuatro primeras carreras de la temporada (tres Grandes Premios y un esprint), no pudo prolongar su imbatibilidad, sobre todo debido a otra mala salida de Antonelli.

    nb/ma/iga

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