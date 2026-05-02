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GP de Miami
GP de Miami

El GP de Miami de Fórmula 1 adelanta horario por previsión de tormentas

El arranque de la prueba, cuarta de esta temporada, se estableció a la 1 de la tarde

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    El GP de Miami de Fórmula 1 adelanta horario por previsión de tormentas
    El GP de Miami arrancará a la 1 de la tarde (AFP)

    Las autoridades de la Fórmula 1 anunciaron este sábado un adelanto de tres horas en el inicio el domingo del Gran Premio de Miami ante los pronósticos de fuertes tormentas.

    El arranque de la prueba, cuarta de esta temporada, se estableció a las 13H00 locales (17H00 GMT) en lugar de las 16H00 inicialmente previstas.

    Posiciones destacadas en la parrilla de salida

    "Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor alteración posible de la carrera y asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones, dando prioridad a la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal", señalaron en un comunicado conjunto la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los promotores de la carrera.

    El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, arrancará la prueba desde la pole position seguido del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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    • El argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá desde el octavo lugar de la parrilla después de firmar este sábado la mejor sesión de clasificación de su carrera.

    gbv/cl

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