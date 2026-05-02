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Kimi Antonelli
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli (Mercedes) logra la pole position del GP de Miami de Fórmula 1

Ganó el sábado la pole position del Gran Premio de Miami por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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    Kimi Antonelli (Mercedes) logra la pole position del GP de Miami de Fórmula 1
    Kimi Antonelli ganó pole position del Gran Premio de Miami este sábado (AFP)

    El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, ganó el sábado la pole position del Gran Premio de Miami por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

    Desempeño de pilotos latinoamericanos en la Fórmula 1

    Antonelli, de 19 años, se resarció de esta manera  de la derrota en la carrera esprint horas antes, que fue ganada por el británico Lando Norris (McLaren), quien partirá en cuarto lugar el domingo.

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    • El argentino Franco Colapinto (Alpine) alargó su prometedor fin de semana en Florida al concluir en el octavo lugar, igualando su mejor resultado en una clasificación.

    gbv/ma

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