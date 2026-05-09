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Fractura en el pie derecho de Marc Márquez, que deberá operarse (equipo)

Se perderá la carrera del domingo

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    Fractura en el pie derecho de Marc Márquez, que deberá operarse (equipo)
    Momento de acción de la prueba sprint de Le Mans (AFP)

    Víctima de una fuerte caída durante la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, el sábado en Le Mans, el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, sufre una fractura en el pie derecho que le obligará a operarse, informó la escudería Ducati.

    Fuera para el domingo

    El catalán de 33 años sufrió una violenta caída en la parte final de la carrera, saliendo despedido por encima del manillar, antes de chocar contra el suelo, que le provocó "una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho" que no le permitirá correr el domingo y que le obligará a operarse la próxima semana.

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    nb/smr/mcd/dr/pm

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