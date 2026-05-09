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Jorge Martín gana el esprint en Le Mans, fuerte caída de Márquez

El madrileño se impuso a los italianos Francesco Bagnaia (Ducati), que había salido desde la pole position, y Marco Bezzecchi (Aprilia), actual líder del Mundial.

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    Jorge Martín gana el esprint en Le Mans, fuerte caída de Márquez
    Jorge Martín lidera la carrera sprint del premio Moto GP de Le Mans (AFP)

    El español Jorge Martín (Aprilia) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, este sábado en el circuito de Le Mans, en la que su compatriota Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo, sufrió una fuerte caída.

    Martín, campeón mundial de MotoGP en 2024, realizó una salida espectacular, pese a que partía desde la octava posición de la parrilla, y tomó la cabeza en la segunda curva para no soltarla más.

    El madrileño se impuso a los italianos Francesco Bagnaia (Ducati), que había salido desde la pole position, y Marco Bezzecchi (Aprilia), actual líder del Mundial.

    El español Pedro Acosta (KTM) terminó en cuarta posición, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

    Detalles de la caída de Marc Márquez

    Márquez fue víctima de una caída muy fuerte a final de carrera: salió despedido por encima del manillar de su moto antes de caer violentamente al suelo.

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    • Al catalán le costó ponerse en pie y regresó a su box cojeando.

    nb/mcd/ahg

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