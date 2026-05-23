George Russell le arrebata la pole position del GP de Canadá a Antonelli

El británico George Russell se hizo este sábado con la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 por delante del italiano Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del Mundial 2026.

Resultados destacados de la clasificación para el Gran Premio de Canadá

Antonelli, que vio rota su racha de tres poles consecutivas, no logró tomarse revancha de Russell tras la feroz pugna que libraron unas horas antes en la carrera esprint, que también ganó el británico.

El tercer lugar de la parrilla del domingo en Montreal se lo quedó el inglés Lando Norris, vigente campeón de la Fórmula 1, y el cuarto su compañero de McLaren, el australiano Oscar Piastri.

Por detrás finalizaron el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

Posiciones y desempeño de pilotos latinoamericanos en Montreal

Por segundo Gran Premio seguido, el argentino Franco Colapinto se metió en la tercera parte de la sesión de clasificación.

El piloto de Alpine, que logró su mejor resultado con un séptimo puesto a principios de mes en Miami, arrancará el domingo desde el décimo lugar en el circuito Gilles-Villeneuve.

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, y el español Carlos Sainz, de Williams, no consiguieron entrar en la parte final y arrancarán desde el decimotercer y decimoquinto lugar, respectivamente.

Eliminados a la primera en la qualy, el español Fernando Alonso, de Aston Martin, concluyó en el decimonoveno lugar y el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, en el vigésimo.

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