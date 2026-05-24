Antonelli imparable, gana en Canadá y domina la Fórmula 1

Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra el triunfo en el GP de Canadá de la Formula 1. ( GEOFF ROBINS/AFP )

El prodigio Kimi Antonelli está imparable. Este domingo ganó en Canadá su cuarto Gran Premio al hilo y se escapa en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto italiano de 19 años aprovechó el abandono de su compañero de equipo, George Russell, para hacer suyo el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, testigo de primera de un tenso fin de semana marcado por disputas entre los dos pilotos de Mercedes.

"Vamos a seguir subiendo el listón", dijo Antonelli, que semana a semana sigue dando muestras de su talento. Este domingo se convirtió en el primer piloto cuyos cuatro primeros triunfos en Grandes Premios llegaron en carreras consecutivas.

Antonelli venía de ganar en China, Japón y Miami. Solo se le escapó la victoria en Melbourne, en la primera prueba de la temporada 2026, pero que de todas formas quedó en manos de Mercedes con Russell.

"Ha estado un poco caliente", pero fue "una victoria maravillosa", exclamó el italiano desde su cockpit.

El inglés Lewis Hamilton, a bordo de su Ferrari, quedó en la segunda posición y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio. Los dos multicampeones tuvieron sus mejores carreras del año.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, volvió a sumar al acabar en la sexta posición, su mejor ubicación en 2026 tras su séptimo lugar en Miami a principios de mes.

La carrera fue "un poco aburrida", dijo sin embargo el nacido en Buenos Aires hace 22 años.

"Al principio empujé mucho... muchas vueltas, un poco solitaria (la competición), pero igualmente nos llevamos los puntos. Doble punto para el equipo, sextos y octavos (con Pierre Gasly), y eso es muy bueno, estoy muy feliz", agregó.

- Antonelli y Russell, puja en Mercedes -

Russell, ganador el año pasado y que partió en la pole position, abandonó en el meridiano de la prueba por un problema mecánico. Segundo en la clasificación general, ahora tiene una desventaja de 43 puntos frente a su coequipero.

"George ha sido muy rápido este fin de semana", reconoció después Antonelli.

El británico lideró buena parte de la carrera. Pasó 30 de las 68 vueltas del Gran Premio adelantando y siendo adelantado, en ocasiones incluso rozándose, con la perla italiana.

Ambos tuvieron momentos de altísima tensión durante el fin de semana, con reprimendas públicas de su jefe, Toto Wolff, en la carrera esprint del sábado, donde el británico de 28 años se impuso a su compañero.

Antonelli lo acusó entonces de haberlo empujado de la pista en una maniobra que consideró "desleal".

Wolff llamó al orden, pero la competitividad de sus pilotos pareció no ceder en Canadá.

En la vuelta 30 del Gran Premio, el Mercedes de Russell se fue recto por la hierba y su coche se detuvo. El británico lanzó entonces a la pista una pieza del habitáculo y golpeó con los puños su monoplaza, manifestando abiertamente su enfado.

"Todo se apagó de repente, sin previo aviso. El motor se detuvo y se quedó sin electrónica", dijo al final.

"Estoy orgulloso de mi fin de semana con la pole, ganar el sprint y liderar la carrera cuando me detuve. No hay nada más que pudiera haber hecho, pero estoy tremendamente molesto por lo que ha pasado", añadió Russell, que reiteró que le había "encantado" pelear con Antonelli en la pista.

- Decepción de Norris -

Tampoco tuvo suerte el vigente campeón del mundo, Lando Norris, ni su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri (11°).

Tras lanzarse a la cabeza en la salida, al monarca lo llamaron pronto a boxes para cambiar los neumáticos de su monoplaza papaya, antes de volver a entrar por otro problema con las gomas.

En la vuelta 39, el británico se detuvo al borde de la pista con una posible rotura de la caja de cambios y dio por terminada su carrera.

Por otro lado, el español Carlos Sainz, de Williams, acabó noveno, mientras que su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, y el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, no terminaron.

La máxima categoría del automovilismo volverá al ruedo para la emblemática prueba de Mónaco, que se correrá el 7 de junio.

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