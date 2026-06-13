George Russell manda en los terceros libre de Montmeló

El piloto de Mercedes, George Russell, dominó la tercera sesión de prácticas en Montmeló. ( MANAURE QUINTERO/AFP )

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George Russell (Mercedes) firmó este sábado el mejor tiempo de la tercera y última sesión de libres del GP de Cataluña, 7ª prueba de 22 del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Barcelona-Catalunya (4,657 km) en Montmeló.

Bajo 31°C en el ambiente y cerca de 50°C en la pista, el británico superó por algo más de dos décimas de segundo a un trío formado por el australiano Oscar Piastri (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el vigente campeón del mundo inglés Lando Norris (McLaren).

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) se hizo con el quinto mejor tiempo, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Sólo séptimo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial y que ha ganado los últimos cinco Grandes Premios, se vio molestado varias veces durante vueltas rápidas. El piloto de 19 años tendrá que volver a centrarse a última hora de la tarde para conseguir una buena posición en la parrilla de salida.

El Top 10 lo completan el francés Isack Hadjar (Red Bull), el debutante inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

La sesión estuvo marcada por una interrupción de unos minutos debido a la salida de pista de Valtteri Bottas.

Los 22 pilotos afrontará la sesión de clasificación a partir de las 16H00 locales (14H00 GMT).

3ª sesión de libres:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.679 (11 vueltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:15.893 (12)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.922 (17)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:15.925 (15)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.381 (16)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:16.434 (12)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.500 (12)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.684 (15)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:16.961 (22)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.020 (16)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:17.027 (13)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.324 (15)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:17.583 (15)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:17.625 (14)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.730 (19)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.040 (15)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.391 (13)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:18.412 (15)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:18.691 (21)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:19.496 (18)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:19.962 (14)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:20.103 (17)

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