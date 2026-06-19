La Vuelta Boxer 2026 reunirá a cientos de motociclistas en República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se prepara para recibir una de las mayores experiencias de motociclismo de aventura del Caribe.

Del 17 al 19 de julio de 2026 se celebrará la quinta edición de La Vuelta Boxer, un rally turístico que reunirá a más de 350 motocicletas y cientos de participantes en un recorrido de más de 1,000 kilómetros a través de algunas de las rutas más impresionantes del país.

Consolidado como el encuentro de motocicletas Adventure más importante de la nación, el evento combina turismo, exploración, camaradería y resistencia física en una travesía que conecta distintos paisajes y regiones del territorio dominicano.

La edición 2026 estará dividida en dos grandes etapas: la primera partirá desde Santo Domingo con destino a Dajabón, en la frontera noroeste del país, mientras que la segunda recorrerá el trayecto entre Dajabón y Las Terrenas, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la costa atlántica dominicana.

Durante tres días, los participantes atravesarán montañas, valles, carreteras secundarias y comunidades rurales, descubriendo la diversidad geográfica y cultural que caracteriza a la República Dominicana.

A diferencia de una competencia tradicional, La Vuelta Boxer no premia la velocidad. El principal desafío consiste en completar cada una de las rutas establecidas, recorridos que superan las diez horas de conducción por jornada y que ponen a prueba la resistencia, la planificación y la capacidad de adaptación de los pilotos.

¿Cómo se garantiza la seguridad durante el rally?

Al finalizar cada etapa, los participantes se integran en actividades sociales y encuentros diseñados para fortalecer los lazos de amistad que han convertido a esta iniciativa en una de las comunidades motociclistas más sólidas del país.

La seguridad continúa siendo uno de los pilares fundamentales del evento. Para esta edición, la organización implementará tecnología de monitoreo en tiempo real que permitirá conocer la ubicación de cada participante durante todo el recorrido, optimizando la logística y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se habilitarán múltiples puntos de hidratación y asistencia a lo largo de la ruta para garantizar el bienestar de los motociclistas durante la travesía.

Más allá del aspecto deportivo y recreativo, La Vuelta Boxer ha logrado posicionarse como una plataforma de promoción del turismo interno, generando movimiento económico en las comunidades visitadas y mostrando el potencial de las rutas dominicanas para el motociclismo de aventura.

Más información e inscripciones: www.vueltaboxer.com