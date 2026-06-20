VIDEO | Marco Bezzecchi, líder del mundial de Moto GP, es suspendido por agredir a un comisario

El líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi (Aprilia), no participará en el Gran Premio de República Checa, programado este domingo en Brno, por haber golpeado a un comisario de pista este sábado, anunció la dirección de la carrera.

La notificación de la sanción al italiano explica que "luego del accidente, usted empujó y golpeó a comisarios que pista que trataban de levantar su moto".

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash #MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

Una actitud que, según el documento, va contra los intereses del deporte. La escudería Aprilia puede recurrir la sanción.

Bezzecchi se fue al suelo este sábado durante la carrera esprint en una curva cuando rodaba solo y faltaban dos vueltas para meta. Ocupaba el quinto puesto en el momento de la caída.

Según imágenes ofrecidas por un difusor de la carrera, golpeó en dos ocasiones el rostro de un comisario que tenía sus manos sobre el manillar de su moto caída de lado.

Bezzecchi, en busca de su primer título mundial, cuenta con 15 puntos de ventaja sobre su perseguidor y compañero de equipo, Jorge Martín, quien lo superará si termina en el podio el domingo.

"La maldición de los sábados"

La temporada 2026 de Bezzecchi ha estado marcada por un contraste absoluto entre su velocidad dominadora en los domingos y una alarmante inestabilidad en las jornadas de los sábados. A los mandos de su nueva Aprilia RS-GP oficial, el piloto italiano ha logrado consolidarse como el líder del Mundial acumulando 180 puntos, gracias a exhibiciones memorables, destacando sus victorias en las carreras largas de los Grandes Premios de Tailandia, Brasil, las Américas e Italia.

Su acoplamiento a la moto de Noale ha sido impecable para el ritmo de carrera, ganándose los elogios del paddock por su capacidad para gestionar los neumáticos en los momentos clave.

Sin embargo, las sesiones de Tissot Sprint se han convertido en la gran pesadilla y el "talón de Aquiles" del italiano a lo largo de este curso. Hasta la cita en la República Checa, Bezzecchi había encadenado cuatro abandonos por caída (DNF) en las nueve carreras cortas disputadas en 2026.

El piloto de Aprilia ha perdido valiosos puntos tras irse al suelo mientras lideraba en el estreno de Tailandia, un patrón de errores que posteriormente repitió en los trazados de Austin, Jerez y, más recientemente, en el circuito de Brno cuando rodaba de forma sólida en la quinta posición.

Esta alarmante "maldición de los sábados" no solo ha mermado su colchón de puntos en la tabla general, sino que ha terminado por quebrar su control emocional, razón que gatilló el incidente de este sábado.