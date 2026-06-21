Marc Márquez logra segunda victoria consecutiva y apunta a la lucha por el título

Marc Márquez, vencedor hace dos semanas en el Gran Premio de Hungría, sumó este domingo una segunda victoria consecutiva en República Checa con la que reengancharse a la lucha por el título.

El siete veces campeón del mundo, que ha tenido un inicio de temporada complicado, sale del asfalto de Brno a solo 40 puntos del líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que no corrió el domingo tras una sanción por golpear a un comisario de pista el sábado.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), que salía desde la pole position, fue segundo y Francesco Bagnaia, compañero de Márquez en Ducati, completó el podio.

En Brno y bajo un calor aplastante, Ogura defendió la primera pole de su carrera en la salida, pero con las Ducati de Bagnaia, que partía tercero, y de Márquez, que arrancó cuarto, persiguiéndolo.

El italiano, bicampeón del mundo (2022, 2023) atacó primero, superando al nipón en la segunda vuelta, antes de que Márquez también adelantase a Ogura, que pasó a ser tercero.

Márquez fue paciente detrás de Bagnaia, reduciendo poco a poco la distancia hasta adelantarlo en la vuelta 16. El golpe para "Pecco" fue doble, pues Ogura también le pasó poco después.

"Hemos sacado la garra para pasar a Ogura, que aquí era muy difícil y luego hemos tenido la paciencia para esperar a atacar a 'Pecco'", declaró Márquez a DAZN España.

El japonés apretó en las últimas vueltas a Márquez y pareció que podría luchar por la victoria, pero la carrera terminó sin más movimientos entre los tres primeros y con Bagnaia conteniendo a Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), que terminó cuarto.

- Bezzecchi se disculpa con el comisario -

A falta de dos carreras para el parón del verano, Bezzecchi lidera el campeonato con 180 puntos, pero ve reducida a solo 8 su distancia respecto a Jorge Martín, su compañero en Aprilia. Di Giannantonio, con 157 unidades, es tercero y Márquez, con 140, cuarto.

El catalán arrancó la temporada con abandonos en Tailandia y Jerez, fuera del podio en Brasil (4º) y Estados Unidos (5º) y lesionado en la carrera esprint de Le Mans, quedándose fuera de ese GP y del de Catalunya, con regreso en Mugello en 7ª posición.

Pero cuando parecía que quedaba descartado para la lucha por el título, Márquez resurgió en Hungría con victoria en esprint y Gran Premio, y sale de República Checa con un tercer puesto el sábado y una nueva victoria el domingo.

"Estando a 40 puntos y quedando más de la mitad del campeonato, no te puedes descartar para el título", avisó Márquez.

Su remontada ha contado con la ayuda involuntaria de Bezzecchi, en un fin de semana nefasto para el líder.

Tras caerse el sábado en la carrera esprint, el italiano golpeó en dos ocasiones a uno de los comisarios que trataba de levantar su moto.

La acción le costó quedar excluido en el Gran Premio, aunque el domingo sí estuvo presente en el circuito para disculparse con el comisario, dándole un apretón de manos y un abrazo.

Su principal perseguidor, 'Martinator', logró terminar en novena posición, pese a haber tenido que cumplir dos sanciones long-lap tras el accidente que provocó hace dos semanas en el Balaton Park húngaro.

Su compatriota Pedro Acosta (KTM) tuvo que retirarse por problemas en la moto en la última vuelta, mientras rodaba en quinta posición.

Horas antes, en Moto2, el español Iván Ortola logró su primera victoria pese a cumplir una sanción long-lap. En Moto3, la victoria fue para el malasio Hakim Danish.

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