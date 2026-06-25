Celebrarán segunda fecha del campeonato de autos y motos

La segunda prueba del campeonato nacional de velocidad será celebrado este fin de semana en el Autódromo de Las Américas ( FUENTE EXTERNA )

La segunda fecha del campeonato nacional de autos y motos será el Gran Premio Motul a celebrarse el domingo 28 de junio a las 10 de la mañana en el remozado Autódromo Las Américas, un evento organizado por la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA).

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA, institución que tiene el control del parque de velocidad, resaltó las mejoras que se le están haciendo a las instalaciones.

"Estamos trabajando en la instalación de 1.5 km de barandas para la seguridad de los pilotos y los fanáticos en nuestro Autódromo, realizando una inversión millonaria de la mano de nuestros aliados de RD Vial junto a su director Hostos Rizik Lugo que creen en el desarrollo del deporte, y para los fanáticos otra vez tendremos entradas gratis para los primeros 300 que lleguen el domingo", expresó Abreu.

Los líderes de las categorías luego de la primera fecha son: Giuseppe Rivas / Pedro Leger con 41 puntos en la RS, Fray Villaman / José Gabriel Liz con 40 puntos en la ST.

José lora con 40 puntos en la SDS PRO, Claudimil Nivar / Fernando Mojica con 36 puntos en la SDS AM, Halin Gantus con 36 puntos en la TN, Néstor Hidalgo con 40 puntos en la TC 30, Joan Puello y José Antonio Vásquez empates con 37 puntos en la TC 32.

En la motovelocidad

La categoría de máxima cilindrada está liderada por Wayner Veras, seguido de Aris Azcona Jr. y Eliseo Silfa, Rainiel López lidera la Probike, mientras que Ángel Santos es el líder de la Amateur y Armando Peña domina la categoría Streetbike.

A partir del sábado la acción de motos comienza con carreras de baja cilindrada y la clasificación tanto de autos y motos.

El nivel se mantiene para las competencias del fin de semana y la FDA traerá a Filiberto Loranca Marañon, que tiene vasta experiencia en competencias internacionales.