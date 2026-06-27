Russell doblega a los Ferrari para quedarse con la pole en Austria

El piloto británico George Russell, de Mercedes, saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, delante de los dos monoplazas de Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y el también inglés Lewis Hamilton.

Russell fue el más rápido el sábado en la sesión de clasificación pero la dirección de la carrera indicó durante unos minutos que estaba "investigando" para saber si el cronometraje del británico era correcto, lo que dejó planear la duda sobre el desenlace de la sesión.

Investigación archivada

El neerlandés Max Verstappen, en el fin de semana en el que su equipo Red Bull corre en casa, sufrió un accidente y acabó quinto en esta sesión de clasificación, detrás del líder de la general del Mundial, el joven italiano de Mercedes Kimi Antonelli, que obtuvo el cuarto mejor crono.

La decisión de los responsables de la carrera de archivar su investigación sin penalizaciones ni cambios llegó cuando los tres pilotos ya estaban hablando con los periodistas después de la sesión.

Declaraciones pilotos

Se consideró finalmente que Russell había levantado el pie del acelerador en el momento en el que vio una bandera amarilla de ralentización, que le señalaba el accidente de Verstappen.

"Tengo una sensación increíble, hice una vuelta fantástica", celebró Russell, tercero en la general del Mundial, a 50 puntos del líder Antonelli.

Russell, de 28 años, ganó este año un único Gran Premio y Antonelli, de 19, se llevó cinco.

Hamilton, de 41 años, privó a Mercedes hace dos semanas en Cataluña de una nueva victoria y el veterano siete veces campeón del mundo es segundo en la clasificación, a 41 puntos de Antonelli.

Sintiéndose "orgulloso" por su tercer puesto de este sábado, Hamilton sueña con repetir éxito el domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, a los pies de las montañas de Estiria, donde el fuerte calor introduce un elemento distorsionador a tener en cuenta para el desarrollo de la carrera.

Leclerc, con su segundo lugar, se manifestó "relativamente satisfecho" después de "unos últimos fines de semana bastante difíciles".

El patrón de Mercedes F1, el austríaco Toto Wolff, que intenta mantener el equilibrio entre Russell y Antonelli, aseguró por su parte que el británico hizo "una vuelta de pole increíble" y afirmó estar "muy contento por él".

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