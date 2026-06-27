Curazao, la Ola Azul que pasó con orgullo por su primer Mundial

Los 11 titulares en el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Solo un gol. Solo un punto. Curazao, sin embargo, explota de orgullo tras su primer Mundial.

"Estoy muy contento con lo que estos muchachos han hecho. Han trabajado muy duro", dijo el neerlandés Dick Advoccat, su entrenador, tras el cierre de la participación mundialista de la Ola Azul, como es conocido popularmente el equipo.

"Tienes que darles todos los elogios. Ellos han luchado por Curazao, ellos han dado todo, ellos estaban orgullosos", agregó el veterano técnico de 78 años.

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 fue toda una aventura para la selección de este pequeño país caribeño de 160.000 habitantes.

El primer gol mundialista de Curazao llevó la firma del defensor Livano Comenencia, aunque el partido del debut acabase en derrota 7-1 frente a Alemania.

El equipo de Advocaat siguió después su camino con un empate 0-0 con Ecuador que dejó una actuación para el recuerdo del portero Eloy Room, con 15 paradas en total.

Y la última presentación del seleccionado curazoleño se saldó con un revés 2-0 ante Costa de Marfil.

- "Historia" y "amor puro" -

Comenencia dijo que él y sus compañeros se sintieron como "hacedores de historia".

"Un punto en un Mundial es historia", comentó a la prensa el zaguero del FC Zurich suizo.

Y los hinchas han disfrutado cada momento.

Simplemente estar en el Mundial fue "una victoria" para Curazao, dice Sue Vandaalen, una aficionada de 38 años.

"Todos estamos locos, locos, locos, disfrutando, porque esta es una de las oportunidades más bonitas de poner a la isla en el mapa", declaró a la AFP.

El plantel vivió mucho más que fútbol a lo largo de la competencia, en medio de un ambiente festivo que incluyó visitas a los Miami Marlins de la MLB y a los Miami Dolphins de la NFL.

Y hubo tiempo para homenajes a quienes ya no están.

Después de su brillante juego bajo los tres palos en el empate entre Curazao y Ecuador, Room recordó a Jarzinho Pieter, un viejo compañero que falleció por una falla cardíaca durante una concentración de la selección en septiembre de 2019.

"¡Esto es para ti! Amor puro!", se leía en una camiseta que sostenía Room, que tenía estampada una foto de Pieter en un corazón con los colores de la bandera curazoleña.

- El futuro -

"Hay que mejorar", sostiene Advocaat.

Para él fue su tercera Copa del Mundo, después de haber dirigido a Países Bajos en Estados Unidos 1994 y a Corea del Sur en Alemania 2006.

Y quiere que sus jugadores puedan volver a ser mundialistas.

De todos modos, falta ver si él seguirá en el cargo.

"Ha tenido una larga carrera, una hermosa carrera, y tenemos que darle espacio y dejarlo decidir, pero claro que queremos seguir trabajando con él. Es un gran entrenador", dijo Room a la prensa.

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