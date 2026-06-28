George Russell gana el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno
Finalizó por delante de Max Verstappen y a su compañero, Kimi Antonelli
El piloto británico George Russell (Mercedes) dominó de inicio a fin el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo, y se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero, el italiano Kimi Antonelli.
Es la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli.
El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.