George Russell gana el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno

El ganador, el piloto de Mercedes George Russell (C) de Gran Bretaña, el segundo clasificado, el piloto de Red Bull Racing Max Verstappen (I) de los Países Bajos, y el tercer clasificado, el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli de Italia, durante la ceremonia del podio del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de 2026 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2026. ( EFE/EPA/ANNA SZILAGYI )

El piloto británico George Russell (Mercedes) dominó de inicio a fin el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo, y se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero, el italiano Kimi Antonelli.

Es la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.