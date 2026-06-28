×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fórmula Uno
Fórmula Uno

George Russell gana el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno

Finalizó por delante de Max Verstappen y a su compañero, Kimi Antonelli

    Expandir imagen
    George Russell gana el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno
    El ganador, el piloto de Mercedes George Russell (C) de Gran Bretaña, el segundo clasificado, el piloto de Red Bull Racing Max Verstappen (I) de los Países Bajos, y el tercer clasificado, el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli de Italia, durante la ceremonia del podio del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de 2026 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

    El piloto británico George Russell (Mercedes) dominó de inicio a fin el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo, y se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero, el italiano Kimi Antonelli.

    Es la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli.

    El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.