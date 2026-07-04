Kimi Antonelli logra su quinta pole de la campaña

El italiano Kimi Antonelli continuó demostrando por qué es la gran sensación de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al conquistar la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone.

Resultados de clasificación

El piloto de Mercedes firmó una vuelta de 1:28.111 para conseguir la quinta pole de su carrera y completar un sábado perfecto, luego de imponerse horas antes en la carrera sprint. Con este resultado, Mercedes mantuvo su dominio en la clasificación durante la presente temporada y Antonelli reforzó su condición de líder del campeonato.

Los Ferrari también confirmaron su gran nivel competitivo. Charles Leclerc aseguró la segunda posición de salida, mientras que Lewis Hamilton clasificó tercero, dejando al equipo italiano en una posición privilegiada para luchar por la victoria frente a los aficionados británicos.

George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes y su principal rival en el campeonato, logró recuperarse de una salida de pista en la primera fase de la clasificación para ubicarse cuarto en la parrilla. Por su parte, Isack Hadjar completó una destacada actuación al terminar quinto, delante de Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Condiciones de la sesión

La sesión estuvo marcada por fuertes ráfagas de viento y un breve retraso provocado por un incidente del argentino Franco Colapinto, quien dejó grava sobre la pista tras un trompo en la Q1.

Aun así, Antonelli mantuvo la calma y volvió a marcar la diferencia en el momento decisivo para quedarse con la posición de privilegio de cara a la carrera del domingo.

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