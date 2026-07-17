Antonelli domina en ensayos libres en Bélgica, Ferrari en segundo plano

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, durante la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en Francorchamps, Bélgica, el 17 de julio de 2026. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026 se celebrará en el circuito de Spa-Francorchamps el 19 de julio de 2026. ( EFE )

Después de su decepcionante decimosexto puesto en la anterior carrera en Gran Bretaña por un problema aerodinámico y una penalización, el italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1, levantó la moral siendo el más rápido este viernes en el día de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica.

El joven piloto de Mercedes fue el único en bajar de la barrera de 1 minuto y 46 segundos en una vuelta (1:45.944), en el circuito más largo de la temporada (7,004 km).

Superó en la hoja de cronos de la sesión al británico Lando Norris (McLaren) en casi dos décimas de segundo, y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en cuatro décimas.

El cuarto lugar fue para el inglés Lewis Hamilton, de Ferrari, la Scuderia que ganó dos de los últimos tres Grandes Premios (Hamilton en Montmeló, Charles Leclerc en Gran Bretaña) y que aspira a terminar con la hegemonía de Mercedes esta temporada.

Por el momento, Ferrari permanece en un segundo plano en Spa.

En los primeros ensayos libres colocó a sus pilotos segundo y tercero, detrás del más rápido de esa tanda, Verstappen, pero en los segundos, los más rápidos y los de referencia del día, Hamilton se quedó con ese cuarto mejor crono y Leclerc apenas con el undécimo.

La segunda sesión de los libres en Spa se vio interrumpida unos minutos por dos banderas rojas: la primera después de que fuera proyectada grava al asfalto después de que un coche diera una curva demasiado abierta, y la segunda después de una salida de pista del francés Pierre Gasly, que dañó el alerón trasero de su Alpine.

Otro dato destacado de la sesión fue la diferencia amplia entre compañeros del mismo equipo, con Antonelli distanciando a George Russell (8º) en más de 1.2 segundos, o Norris bastante mejor que Oscar Piastri (6º), por siete décimas.

- Colapinto, séptimo -

El francés Isack Hadjar (Red Bull) tuvo un meritorio quinto puesto, igual que el argentino Franco Colapinto (Alpine), séptimo y que aspira a entrar en los puntos el domingo, día que la selección de fútbol de su país jugará la final del Mundial ante España.

Hadjar, sin embargo, sabe que arrancará último la carrera del domingo por tener que cumplir una penalización por un cambio de motor.

Norris también saldrá retrasado en la carrera, ya que debe cumplir una penalización de diez puestos en la parrilla después de haber instalado una cuarta batería en su coche, superando el máximo autorizado de tres por temporada.

Esa parrilla se decide el sábado con la sesión de clasificación, desde las 14h00 GMT, después de unos terceros ensayos libres programados ese día a las 10h30 GMT.