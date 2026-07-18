Kimi Antonelli resiste el acoso de Verstappen y saldrá primero en el Gran Premio de Bélgica

El piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, autor de la *pole position*, celebra tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Francorchamps, Bélgica, el 18 de julio de 2026. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026 se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps el 19 de julio de 2026. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

El líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli, aseguró la pole position del Gran Premio de Bélgica de F1, tras lograr este sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación al volante de su Mercedes en el circuito Spa-Francorchamps.

El joven italiano se mantuvo especialmente brillante sobre el asfalto del trazado más largo de la temporada (7,004 km), con un tiempo de 1:44,361. Un resultado que no es sorpresa, pues ya había dominado la segunda y tercera sesiones de entrenamientos libres.

"La última vuelta fue buena, muy limpia, así que estoy muy contento", declaró en la entrevista posterior a su pole.

"Mañana (domingo) es un día diferente, con Max arrancando a mi lado y será muy importante tener una buena salida y llegar por delante a la curva cinco", analizó el Antonelli sobre Max Verstappen, segundo.

El neerlandés, ayudado por la aspiración de su compañero de la escudería Red Bull Isack Hadjar, quedó a tres décimas de segundo de Antonelli.

"No estaría aquí sin eso, definitivamente me ayudó. Si no, habría quedado sexto. Hoy, sabiendo que va a arrancar desde el fondo de la parrilla, Isack hizo un gran trabajo echándome un cable", valoró Verstappen.

Así largarán los demás

El tercer mejor tiempo fue para Lando Norris (McLaren), pero el británico arrancará desde la 13º posición el domingo, tras una penalización de 10 posiciones por haber cambiado su motor.

Así pues, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), con el cuarto y quinto mejor tiempo, se beneficiarán de esa penalización para salir tercero y cuarto, por delante del Ferrari de británico Lewis Hamilton, que sufrió un accidente horas antes, durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

Si bien la ventaja de Antonelli sobre sus rivales fue aplastante, con tres décimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor, los cinco siguientes pilotos se mantienen en un margen de dos décimas, un colchón muy ajustado en un trazado tan largo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirán desde la sexta, séptima y octava posición rspectivamente.

Beneficiado por las sanciones a Norris y Hadjar, quien también sufrió una penalización de 10 posiciones por cambiar piezas, el argentino Franco Colapinto, largará 11º el domingo.

También ganó una posición en la parrila el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá 19º.