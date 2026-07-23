Ferrari busca frenar el dominio de Mercedes en el calor de Hungría

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, se prepara para participar en una sesión de entrenamientos. ( ARCHIVO/ EFE )

Una semana después de ver la recuperación de Kimi Antonelli (Mercedes) en Bélgica, Ferrari espera responder en Hungría, este fin de semana en la undécima cita de la temporada y la última antes del parón de mitad de temporada de la Fórmula 1.

Después de esta carrera en el circuito de Hungaroring, la F1 se tomará casi un mes de pausa y la Scuderia espera irse a las minivacaciones con un buen sabor, en un trazado que en principio resulta favorable para las características de su monoplaza.

Ferrari ha resistido en Silverstone y Spa de manera meritoria, en circuitos con grandes rectas en las que el motor de Mercedes estaba llamado a superar ampliamente a sus competidores.

Antonelli llega a Hungría como líder destacado de la general del Mundial, tras su victoria en Bélgica, pero en Ferrari recuerdan que el año pasado Charles Leclerc consiguió la pole en Hungaroring y la ilusión en el equipo es elevada.

"La ejecución ha sido muy buena en los dos últimos fines de semana, hemos maximizado nuestro potencial. Creo que Mercedes seguirá siendo la referencia aquí y será difícil ganarles en la sesión de clasificación, pero es verdad que sobre el papel es un circuito más favorable para nuestro coche", estimó Leclerc este jueves ante los periodistas.

"Mercedes seguirá siendo el equipo a batir", apuntó por su parte el otro piloto de Mercedes, el veterano Lewis Hamilton, cuya última pole position fue lograda precisamente en Hungría, en 2023, y que ha ganado en ese país en ocho ocasiones.

Hamilton llega a esta carrera como segundo de la general a 45 puntos del líder Antonelli y está en plena persecución para conquistar la que sería su octava corona mundial, algo que no sería una locura si Ferrari continúa con sus progresos.

Russell, con ánimo de revancha

El circuito húngaro es uno de los menos dependientes de la energía eléctrica de todos los de la actual temporada, por lo que la ventaja de Mercedes parece minimizarse en esta ocasión.

El británico George Russell (Mercedes), gran perdedor en Bélgica al tener que abandonar en la primera vuelta después de una colisión con Hamilton, llega con ánimo de revancha y más seguro tras la identificación de un problema en su motor.

Visiblemente, la calibración del programa informático no era la correcta y eso afectó a la energía eléctrica de su batería en las últimas carreras.

Relegado a 50 puntos de su compañero Antonelli, Russell está decidido a plantar batalla: "Por el título o no, voy a seguir luchando hasta la última carrera. Ese siempre ha sido mi ánimo y voy a seguir así. Estaba en una buena dinámica en Austria y en Silverstone, así que espero recuperarla este fin de semana".

Tras una actuación mejor de lo prevista en Bélgica con un tercer lugar, el neerlandés Max Verstappen y su compañero francés Isack Hadjar, que pasó en Spa del 21º de la parrilla al 6º puesto final, confían en que Red Bull no sea un simple convidado de piedra este fin de semana.

Preguntado una vez más sobre su futuro en la F1, Verstappen prefirió echar balones fuera este jueves.

"Estoy concentrado únicamente en intentar sacar el máximo rendimiento del coche y eso ya es bastante complicado de gestionar. Eso es lo que estoy haciendo. Este equipo es como una segunda familia para mí y, por supuesto, quiero entender un poco mejor nuestro coche y volver a ganar", respondió.

Esperando a Aston Martin

Después de un inicio de temporada catastrófico, la escudería Aston Martin, que ha invertido centenares de millones de dólares en los últimos años para tratar de ser un equipo campeón, está llamada a reaccionar en Hungría.

La expectación es grande en torno a ese equipo, que es penúltimo en la clasificación de constructores a pesar del monoplaza concebido por el reputado ingeniero inglés Adrian Newey.

Aston Martin va a usar en Hungría un nuevo chasis, a la espera de cambiar su motor Honda en el siguiente Gran Premio, a finales de agosto en Países Bajos.

La actuación del español Fernando Alonso y del canadiense Lance Stroll será por lo tanto especialmente escrutada para ver si los avances de Aston Martin son reales.