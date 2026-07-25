Lando Norris (MacLaren) logra la pole position del Gran Premio de Hungría de F1

Este domingo se celebra el Gran Premio de Hungría en Budapest ( AFP )

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Dominador en los últimos libres del sábado y en toda la sesión de clasificación, el piloto británico Lando Norris (McLaren) aseguró este sábado la pole en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, superando por poco a los ambiciosos Ferrari.

Dominantes el viernes en los ensayos libres, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc llegaban a la clasificación con la pole position en el punto de mira, pero Norris, vigente campeón del mundo, arrebató en el último instante la pole a su compatriota... por solo doce milésimas de segundo.

"Estoy muy feliz por estar de nuevo en lo alto", declaró Norris. "Fue una sesión dura y los Ferrari fueron muy rápidos. Ha sido duro todo el fin de semana pero hemos sido rápidos y nuestras mejoras han ayudado, es genial estar en la pole especialmente en este trazado".

Con su crono de 1:17,207, Norris dejó helado a Hamilton, rey absoluto del trazado húngaro con los récords de ocho victorias y nueve pole position, quien quedó visiblemente decepcionado con el resultado, y buscará resarcirse el domingo.

- "Se nos escapó" -

"Creo que hicimos un gran trabajo todo el fin de semana y éramos sólidos en la clasificación, pero salir a la pista el primero (en la Q3) no fue la decisión correcta", lamentó Hamilton, el primero en saltar al asfalto en la última ronda de la sesión.

"Fuimos más rápidos pero se nos escapó al final", añadió.

Este triunfo parcial del bólido naranja supuso además la primera pole que se le escapa en la temporada al equipo Mercedes, que se vio superado este sábado por la competencia.

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con la cuarta posición, por delante del McLaren del australiano Oscar Piastri, mientras que su compañero George Russell saldrá séptimo.

El británico no terminó la sesión por un problema mecánico que dejó detenido su monoplaza al fondo de la recta final.

Entre medias se coló el Red Bull del neerlandés Max Verstappen (6º), pese a una salida de pista. Su compañero, el francés Isack Hadjar, partirá octavo el domingo.

El británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) completan el Top 10 de la parrilla.

- Primera Q2 del año para Aston Martin -

Luego de los tímidos avances mostrados el viernes, el sábado llegó el primer resultado que demuestra una mejoría de los Aston Martin.

El veterano piloto español Fernando Alonso logró superar el corte de Q1 y situar su bólido verde entre los 16 más rápidos de la clasificación, logrando colar uno de los dos monoplazas de la escudería en la Q2 de un Gran Premio por primera vez en 2026.

Luego de caer eliminado en esa segunda ronda, Alonso saldrá desde la 16º posición el domingo. También quedaron eliminados en esta ronda el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 13º y 14º respectivamente.

Aston Martin estrena este fin de semana mejoras aerodinámicas con el objetivo de reconducir un inicio de temporada catastrófico, que ha condenado a menudo a Alonso y a su compañero, el canadiense Lance Stroll, a las últimas posiciones de la parrilla o al abandono.

Peor le fue a su compatriota Carlos Sainz (Williams) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no superaron el primer corte y saldrán 18º y 22º respectivamente.

Antonelli saldrá cuarto

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, saldrá cuarto.

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