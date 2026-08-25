Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos en una carrera inédita de karting en Silverstone

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar. ( ARCHIVO/ EFE )

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, se enfrentará a cerca de 100 pilotos en una carrera inédita de karting organizada en el circuito de Silverstone en septiembre, anunció la organización del evento el martes.

Fruto de una colaboración entre Red Bull y Disney+, esta carrera insólita bautizada "Max v 100" medirá al neerlandés contra 100 pilotos de karting amateur el 16 de septiembre.

El evento será difundido por ESPN en Disney+.

"Esta prueba reunirá simultáneamente 101 karts en la parrilla de salida para una de las carreras de karting más grandes jamás organizada" en el circuito de Silverstone, sede habitual de los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP, presumen los organizadores de la singular carrera.

Para Mad Max se trata de un regreso a su amor de juventud, ya que arrasó en el karting antes de alcanzar la élite en Fórmula 1, categoría en la que cuenta con cuatro títulos mundiales (2021, 2022, 2023 y 2024).

Así va en el 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha sido sumamente compleja para Max Verstappen, marcada por la falta de consistencia de su Red Bull tras los cambios reglamentarios en los motores. El piloto ha expresado frustración ante el rendimiento de las nuevas unidades de potencia eléctricas, alejándose del dominio absoluto mostrado en años anteriores.

En el aspecto deportivo, la campaña ha estado llena de irregularidades con abandonos por fallos técnicos y accidentes, incluyendo un fuerte impacto en los Países Bajos. A pesar de no lograr victorias, ha rescatado podios con segundos puestos en Austria y Hungría.

Situado en la sexta posición del Campeonato de Pilotos con 112 puntos, Verstappen ha reafirmado su compromiso a largo plazo con Red Bull. El neerlandés extendió su contrato con la escudería hasta 2030, apostando por la continuidad para revertir la situación técnica.