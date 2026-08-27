Max Verstappen regresa a sus orígenes en el karting

El piloto de Fórmula 1, Max Verstappen regresará a sus orígenes del karting en la experiencia "Max vs 100" en la que competirá ante 100 participantes seleccionados a estar en una carrera sin precedentes en Silverstone, Inglaterra, el próximo 16 de septiembre.

RD Javi será el único dominicano que compartirá parrilla con una selección internacional de deportistas, streamers, personalidades y aficionados, en un desafío que pondrá en pista al laureado piloto neerlandés.

Detalles de la carrera

El reto representa un regreso a los orígenes para Verstappen, que antes de convertirse en una de las grandes figuras del máximo circuito de velocidad, compitió en los karts con apenas cuatro años, construyendo desde esa disciplina las bases de una carrera que posteriormente lo llevaría a conquistar cuatro campeonatos mundiales.

Reacciones de los participantes

Con 101 karts en la parrilla, la carrera contará con un circuito construido especialmente para la ocasión por David Terrien y un formato eliminatorio desarrollado tras una jornada de pruebas junto a Sebastian Job.

"Creo que adelantar a 100 coches va a ser extremadamente difícil", adelantó Job.

Verstappen parece esperar precisamente eso. Cuando le preguntaron qué era lo que más le ilusionaba del encuentro, respondió: "Simplemente ver cómo se desata el caos ante mis ojos".