Piloto británico de F1 Lando Norris renueva con McLaren hasta 2030

El piloto británico Lando Norris, vigente campeón del mundo de Fórmula 1, renovó hasta 2030 con la escudería McLaren, anunció el sábado el equipo británico.

Este nuevo acuerdo llega menos de una semana después de la victoria de Norris en Países Bajos, la segunda consecutiva tras haberse impuesto también en Hungría. Estos resultados han reavivado la esperanza de la defensa del título.

La renovación incluye una opción de ampliar el contrato por varios años a partir de 2030, precisó McLaren en su anuncio este sábado.

La pasada temporada, Norris logró el primer campeonato de pilotos para la escudería desde el logrado por el británico Lewis Hamilton en 2008.

Norris se unió al programa júnior de McLaren con solo 17 años y debutó en F1 dos años después, en 2019.

"McLaren es mi casa y estoy encantado de firmar un nuevo contrato que me mantenga con el equipo al menos hasta 2030", declaró Norris, citado en un comunicado.

Resultados y posición actual

"Cuando empecé este viaje hace nueve años tenía claro los objetivos que quería alcanzar: llevar a McLaren de nuevo al frente y ganar campeonatos. Hemos cumplido ese objetivo pero queremos más, queremos seguir ganando y sabemos, como equipo, que somos capaces de lograrlo", añadió el piloto de 26 años.

Norris ocupa provisionalmente la cuarta posición del campeonato de pilotos, a 83 puntos del líder italiano Kimi Antonelli a falta de 11 carreras para el final de la temporada.

El australiano Oscar Piastri, compañero de Norris, renovó su contrato a principios de 2025 hasta 2028.

McLaren ha ganado los campeonatos de constructores en 2024 y 2025, poniendo fin a una sequía desde 1998, pero en el inicio de la primera temporada ha quedado un poco rezagado, tras no adaptarse bien al nuevo reglamento mecánico.

Declaraciones oficiales

El resurgir de Norris en los dos últimos Grandes Premios, tras las mejoras en el monoplaza, han vuelto a abrir todas las posibilidades.

"Lando ha sido una parte integral del trayecto de McLaren en los últimos nueve años, y estamos encantados de continuar la colaboración con él", declaró el director del equipo Andrea Stella.

"Es un piloto excepcional, alguien que combina una increíble velocidad natural con madurez, consistencia y un fuerte compromiso con McLaren. Pero, por encima de todo, es un ser humano muy especial, que es valorado por todos en el equipo", añadió.

Como regalo del equipo, Norris recibirá un monoplaza MCL39, modelo con el que se proclamó campeón del mundo en 2025.

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