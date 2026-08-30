Jimmy Llibre termina segundo en la competencia Road America

Jimmy Llibre en pista en la competencia celebrada en Road America en Wisconsin ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE JIMMY LLIBRE )

El piloto dominicano Jimmy Llibre logró la segunda posición en la competencia Road America bajo unas condiciones del clima desfavorables.

La competencia se desarrolló completamente bajo lluvia, convirtiendo en un verdadero desafío para los pilotos y equipos, debido a la reducción de visibilidad y las condiciones cambiantes de la pista.

Estrategia y resultados

Llibre y su equipo mantuvieron un buen ritmo de carrera en el autódromo ubicado en el estado de Wisconsin.

Uno de los momentos claves de la competencia se produjo durante la entrada a pits para realizar el cambio de piloto, donde el equipo dominicano ejecutó una excelente estrategia que les permitió recuperar terreno y mantenerse en la lucha por las primeras posiciones.

Reacciones de Llibre

"Fue una carrera intensa y a su vez peligrosa porque la carrera completa fue bajo lluvia. Tuvimos una excelente estrategia cuando entramos a los pits en el cambio de piloto, la cual nos ayudó bastante. Íbamos con muy buen ritmo por el primer lugar", explicó Llibre al concluir la competencia.

"Estoy súper contento, podium y una vez más, poniendo en alto nuestra bandera", expresó el piloto dominicano.

Tras el resultado, Llibre expresó su profundo agradecimiento a Dios, a su familia, a sus seguidores y a todos sus patrocinadores, quienes han respaldado su trayectoria y continúan siendo parte fundamental de cada paso de su carrera deportiva.