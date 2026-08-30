Shamir Licairac gana la Mini FDA y obtiene boleto para competir en Italia

El Club Dominicano de Corredores de Kartismo celebró su cuarta competencia del año en el Autódromo de Las Américas. ( CEDIDA POR EL CDCK )

Shamir Licairac se impuso en la categoría Mini FDA durante la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Kartismo y obtuvo el boleto para competir en la ROK Cup Superfinal, en Lonato, Italia, uno de los principales eventos internacionales de esta disciplina.

Resultados destacados

La jornada, celebrada en el Kartódromo del Autódromo Internacional Las Américas el pasado domingo 23 de agosto, fue organizada por el Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK) junto a la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y reunió a pilotos de las diferentes categorías del campeonato.

Licairac dominó la Mini FDA en donde la carrera de cierre la batalló arduamente con Nico Benito hasta la última vuelta.

Alaia Medina, quien había logrado la pole position en la clasificación, ocupó el segundo lugar, mientras Ethan Pichardo completó el podio. Con el resultado, Licairac aseguró el ticket establecido para el líder del campeonato después de la cuarta fecha y tendrá la oportunidad de representar al país en Italia.

En la Vortex VLR Senior, Edder Herrera completó una destacada actuación al sumar una batallada victoria sobre Damián Báez con quien dividió honores en los dos heats que compitieron, la segunda carrera dejó una intensa lucha entre ellos, donde Báez terminó cruzando la meta con apenas 0.306 segundos de ventaja.

Declaraciones oficiales

Herrera marcó la vuelta rápida con 50.799 segundos y Axel Cabrera finalizó tercero.

El presidente de la FDA, Adriano Abreu Sued, valoró el crecimiento mostrado por el campeonato y el trabajo realizado con las categorías de formación.

"Estamos satisfechos con el evento. Ver a los niños de la Mini FDA compitiendo con sus nuevos uniformes y demostrando su gallardía en la pista, refleja el esfuerzo que hacemos desde la academia para fomentar el kartismo. La cantidad de pilotos en la VLR Senior también demuestra el crecimiento de la categoría y nos compromete a seguir mejorando. Agradecemos al CDCK y a su presidente por caminar junto a nosotros por el bien del deporte", expresó.

En las demás categorías, Manuel González se llevó el primer lugar en T4 Tillotson, seguido por Alexander Thebaud y Christian Vélez; Alonso Bonetti ganó la T4 Junior por delante de Julián Oliver y Carlos Díaz, mientras Ángel Jumbo encabezó la T4 AM, escoltado por Génesis Ramírez y Julián Oliver.

Próxima fecha

En Kid Kart, Fernando Reyes volvió a ocupar lo más alto del podio, con José Carlos Ramos Sánchez en la segunda posición y Enzo Cabrera en la tercera.

El Campeonato Nacional de Kartismo continuará el próximo 27 de septiembre.