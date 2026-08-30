El español Marc Márquez gana el GP de Aragón de MotoGP

El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland para volver a la lucha por el título mundial.

El español dominó la carrera para imponerse en la meta del circuito de Alcañiz a su compatriota Pedro Acosta (KTM), que fue segundo, y al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero tras partir desde la pole position.

Vencedor el sábado también en la carrera esprint, Márquez siguió recortando la amplia distancia de 40 puntos que le separaban al inicio del fin de semana del actual líder del Mundial, su compatriota Jorge Martín (Aprilia).

Márquez, que se apuntó su cuarta victoria de la temporada, se aupó al segundo puesto del Mundial a 19 puntos de Jorge Martín, que acabó quinto este domingo en Motorland.

Bezzecchi baja al tercer puesto del Mundial, pero se mantiene a 24 puntos de Jorge Martín y a cinco de Marc Márquez.

Bezzecchi y Jorge Martín, arrancaron bien y se situaron primero y segundo, pero Márquez, que no tuvo su mejor inicio, superó rápidamente a Martín para colocarse en segunda posición.

- Márquez con autoridad -

"Logré tomar la cabeza de carrera en la primera curva, pero después cometí un error y me pasaron dos pilotos", explicó Marc Márquez, precisando que "después pude encontrar mi ritmo e imponerme".

Márquez, que se anotó su octava victoria en Aragón en MotoGP, logró arrebatar la cabeza de carrera a Bezzecchi en la sexta vuelta de las 23 que contaba la carrera.

A partir de ahí, el español fue el único líder de la carrera ampliando su ventaja hasta cruzar la línea de meta.

"Una vez que tomé la delantera, pisé a fondo y abrí el hueco para que no hubiera ninguna duda sobre la victoria", dijo Márquez.

"Oí el motor de Marc cuando íbamos uno junto al otro en la recta, pero con su experiencia y la potencia extra de su moto pudo superarme", dijo Bezzecchi.

"Es una pena que haya perdido el segundo puesto enseguida frente a Pedro. Me habría gustado pelear más por el segundo puesto del campeonato, pero igualmente estoy muy contento", añadió el italiano.

Pedro Acosta aprovechó el duelo entre Bezzecchi y Márquez para acabar superando al italiano y hacerse con el segundo puesto de la carrera.

Entre los abandonos, Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli se fueron al suelo, mientras que Raúl Fernández se retiró al box.

En Moto2, el español Alonso López (Kalex) se impuso en Motorland por delante de su compatriota Izan Guevara y del colombiano David Alonso.

Guevara se mantiene en la segunda posición del Mundial de la categoría por detrás de Manuel González, que fue sexto este domingo.

En Moto3, el español Máximo Quiles (KTM), vigente líder del Mundial, ganó en Alcañiz por delante del también español David Almansa (KTM) y del argentino Marco Morelli (KTM).

nb-gr/dam/